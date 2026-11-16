김강우, ♥아내 몰래 1년간 배우 활동 중단.."일 없다고 둘러대"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김강우가 아내 몰래 1년간 배우 활동을 중단했던 이유를 털어놓는다.

오는 17일 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 주연 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연한다.

이날 방송에서 김강우는 아내밖에 모르는 '방배동 사랑꾼' 면모를 보여 눈길을 끈다. 평소 친하게 지내는 친구가 별로 없다고 밝힌 김강우는 "내 유일한 베스트 프렌드는 아내"라고 고백해 주변을 놀라게 했다. 이어 "아내가 없으면 아무것도 안 돼서, 아내와 싸우더라도 무조건 당일 화해한다"라며 17년 차에도 변함없는 금슬을 자랑했다.

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이어 김강우는 구독자 147만 명을 보유한 자신의 유튜브 채널의 일등공신도 아내로 꼽았다. 그는 아내의 얼굴이 공개된 이후 유튜브 조회수 백만 뷰를 찍었다고 인정하며 아내를 향해 고마움을 전했다. 이어 김강우는 "가끔 영상 조회수가 떨어질 때면 아내가 '내가 영상에 좀 나가 줄까?'한다"라며 유튜브 조회수를 위해 구원투수를 자처하는 아내의 근황도 공개했다.

그런가 하면 김강우는 아내 몰래 1년간 배우 활동을 중단했던 사연을 밝힌다.

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아내가 첫째 아들을 출산하자, 육아가 처음인 아내를 두고 일을 할 수 없었다는 김강우는 과감하게 활동을 중단하고 아내와 함께 육아에 나섰다고. 그 와중에도 김강우는 "아내가 부담스러워할까봐 (아내에게는) 일이 안 들어온다고 했다"라고 털어놓았다.

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아내에게 '활동 중단' 사실을 숨긴 채 육아에 돌입한 '방배동 사랑꾼' 김강우의 육아 스토리는 11월 17일 화요일 오후 8시 30분, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.