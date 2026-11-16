[공식]주지훈, 블리츠웨이 떠나 독자 회사 설립…16년 인연 마무리(전문)

3일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열린 디즈니플러스 '재혼황후' 제작보고회에 참석한 주지훈. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주지훈이 블리츠웨이엔터테인먼트를 떠나 홀로서기에 나선다.

블리츠웨이엔터테인먼트(이하 블리츠웨이엔터)는 16일 공식 입장을 통해 "주지훈과의 전속계약이 종료된다"며 "전속계약에 관해 충분한 시간을 두고 논의를 이어왔으며, 상호 협의 끝에 계약 관계를 마무리하기로 결정했다"고 밝혔다.

주지훈은 전속계약 종료와 함께 독자적인 회사 설립을 준비 중이다. 블리츠웨이엔터는 "그간 쌓아온 믿음과 이해를 바탕으로 서로의 미래에 대해 진솔한 대화를 나눴다"며 "독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았다"고 전했다.

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이어 "블리츠웨이엔터의 시작부터 지금까지 회사의 방향과 가치를 함께 세워준 주지훈에게 깊은 감사를 전한다"며 "새로운 시작과 앞으로의 모든 행보를 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.

주지훈은 블리츠웨이엔터와 지난 16년간 인연을 이어왔다. 2020년 키이스트 부사장 출신 홍민기 대표가 설립한 에이치앤드엔터테인먼트와 전속계약을 체결했고, 2023년 10월 에이치앤드엔터테인먼트가 블리츠웨이와 합병하면서 블리츠웨이엔터 소속으로 활동해 왔다.

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무엇보다 주지훈은 블리츠웨이엔터의 주요 주주이기도 하다. 최근 확인된 공시상 본명인 주영훈으로 주식 57만 1418주(지분율 5.73%)를 보유하고 있으며, 지난 13일 종가인 2865원을 기준으로 보유 주식 평가액은 약 16억 3700만 원이다. 다만 이번 전속계약 종료에 따른 지분 처분 계획은 알려지지 않았으며, 확인된 공시에서도 별도의 지분 매각 내역은 확인되지 않았다.

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현재 주지훈은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'의 동대제국 황제 소비에슈 역할로 글로벌 시청자들과 만나는 중이다.

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다음은 블리츠웨이엔터 입장 전문.

안녕하세요, 블리츠웨이엔터테인먼트입니다.

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당사 소속 배우 주지훈 씨와의 전속계약이 종료됨을 알려드립니다.

당사는 주지훈 배우와 전속계약에 관해 충분한 시간을 두고 논의를 이어왔으며, 상호 협의 끝에 계약 관계를 마무리하기로 결정했습니다.

주지훈 배우는 당사의 주요 임원진과 지난 16년간 두터운 신뢰를 바탕으로 인연을 이어왔습니다.

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그간 쌓아온 믿음과 이해를 바탕으로 서로의 미래에 대해 진솔한 대화를 나눴으며, 당사는 독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈 배우의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았습니다.

블리츠웨이엔터테인먼트의 시작부터 지금까지, 회사의 방향과 가치를 함께 세워준 주지훈 배우에게 깊은 감사를 전합니다.

주지훈 배우의 새로운 시작과 앞으로의 모든 행보를 진심으로 응원하겠습니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com