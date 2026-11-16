정웅인, 15세 막내까지..미모의 세 딸 반전 근황 "배우 준비·미술·공부"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정웅인이 세 딸의 폭풍 성장 근황과 자녀들의 학업을 위해 아내와 떨어져 지내는 생활을 공개한다.

16일 방송되는 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 정웅인이 출연해 어린 시절 귀여운 모습으로 사랑받았던 세 딸의 반전 근황을 전한다.

이날 공개된 영상에서 정웅인은 세 딸의 사진을 보여달라는 요청에 환한 미소를 지으며 휴대전화에서 사진을 찾았다. 이를 지켜보던 절친 이영자는 "진짜 정웅인은 결혼 안 할 줄 알았다. 얽매이는 거 싫어하고 너무 자유로웠다"고 과거를 회상했다.

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이에 정웅인은 "와이프 덕분"이라며 지금의 자신을 변화시킨 아내에게 고마움을 표현했다.

이어 정웅인은 현재 20세, 18세, 15세가 된 세 딸의 사진을 공개했다. 훌쩍 자란 세 자매는 빼어난 미모를 자랑해 출연진의 감탄을 자아냈다.

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정웅인은 첫째 딸에 대해 "연기에 도전해보고 싶고 뮤지컬 배우가 되고 싶다고 해서 현재 연기 입시를 준비하고 있다"고 설명했다.

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뉴진스 해린 닮은꼴로 화제를 모은 둘째 딸에 대해서는 "어릴 때부터 미술을 해왔다. 지금은 좋은 대학교에 진학하는 것이 목표"라고 밝혔다. 막내딸을 두고는 "공부를 열심히 하고 잘한다"고 자랑하며 딸바보 면모를 드러냈다.

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정웅인은 현재 딸들의 학교 문제로 인해 아내와 떨어져 생활하고 있다고 밝혔다. 그는 "둘째가 평창동에 있는 서울예고에 다닌다. 고등학교에 입학하면서 아빠에게 함께 서울로 가면 안 되겠느냐고 SOS를 보냈다"고 말했다.

이어 "당시 중학교에 진학한 막내는 친구들과 함께 학교에 다니고 싶어 했다"며 "아내는 막내와 분당에 남고, 나는 첫째와 둘째를 데리고 학교에서 5분 거리에 있는 평창동의 작은 집에서 지내고 있다"고 설명했다.

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이를 들은 이영자가 "운도 좋다. 적절한 시기에 떨어져 산다"고 농담하자 정웅인은 "아내가 너무 좋아한다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

한편 정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 지난 2014년에는 MBC '아빠! 어디가?'에 딸들과 함께 출연해 많은 사랑을 받았다.