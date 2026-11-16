김명민, 촬영장 1시간 일찍 오는 이유가 감동..막내 스태프까지 챙기는 인성

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김명민이 촬영장에 일찍 도착해 막내 스태프까지 일일이 이름을 부르며 인사를 나누는 남다른 배려로 훈훈함을 안겼다.

16일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "배우 김명민이 촬영 현장에서 무조건 하는 것. 모든 스태프들과 악수, 눈 맞춤, 근황 토크...etc 김명민이란 배우가 왜 이리 스윗해"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 김명민은 촬영 전 루틴에 대해 "기본적으로 배우는 성실함을 갖고 있어야 한다고 생각한다"며 "촬영장에는 좀 일찍 가는 편이다. 최소 30분 전에는 간다. 빠르면 1시간 전에 가는 편이다"라고 밝혔다.

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그는 촬영장에 일찍 도착하는 이유에 대해 "바람도 쐬고 막내 스태프까지 다 이야기 한 번씩 하고 이름 불러가며 악수하고 그런 공기들을 마시는 거다"라고 설명했다.

이어 "그 과정이 나름대로 나를 예열하는 시간"이라며 "현장 분위기를 살펴본 뒤 촬영에 임해야 마음이 편하다"고 말했다.

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김명민은 스태프들이 자신의 습관을 알고 촬영 준비를 서둘렀던 일화도 전했다. 그는 "어느 날은 내가 일찍 오는 것을 아니까 모든 세팅을 다 해놓으셨더라"며 "그래서 '큰일 났다. 준비할 시간이 없겠다' 싶어 차에서 빨리 내렸다"고 회상했다.

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이어 "'왜 이렇게 빨리 준비했느냐'고 하면서 모든 분께 빨리 인사했다. 분장도 빨리 마치고 촬영에 들어갔다"고 말했다.

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그러면서 "세팅이 빨리 되어있으니까 '내일은 더 일찍 와야겠다'고 생각한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

유재석은 "그래서 오늘도 (스태프들에게) 인사를 다 하셨더라"고 말했다. 김명민은 "손잡고 악수라도 하고 싶었는데 너무 바쁘시고 분위기를 해칠 것 같았다"고 털어놨다.

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유재석이 "지금이라도 하면 되지 않느냐"고 권하자 김명민은 "너무 나댄다고 할 것 같다. 인터뷰 시작도 안 했는데 왜 이렇게 나대냐고 할까 봐 못 했다"고 답해 웃음을 안겼다.