주지훈, 주식 평가액 34억 급감했는데…16년 소속사와 결별→독자 회사 설립

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 주지훈이 16년간 인연을 이어온 소속사와 결별하고 홀로서기에 나선다. 단순한 전속계약 종료 이상의 의미가 있다. 주지훈은 블리츠웨이엔터테인먼트의 주요 주주로 현재까지 알려진 보유 주식의 평가액만 16억원대에 달한다.

16일 블리츠웨이엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 "당사 소속 배우 주지훈 씨와의 전속계약이 종료됨을 알려드린다"고 밝혔다.

양측은 충분한 논의 끝에 각자의 길을 걷기로 했다.

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소속사는 "주지훈 배우는 당사의 주요 임원진과 지난 16년간 두터운 신뢰를 바탕으로 인연을 이어왔다"며 "독자적인 회사 설립을 준비 중인 주지훈 배우의 새로운 출발을 존중하고 지지하기로 뜻을 모았다"고 설명했다.

주지훈은 다른 소속사로 이적하기보다 직접 회사를 설립하는 방향으로 가닥을 잡았다. 10년 이상 함께 일해온 매니저와 독립을 준비 중인 것으로 알려졌다. 배우 활동은 물론 콘텐츠 제작에도 관심을 두고 있다는 전언이다.

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주지훈의 독립 소식과 함께 블리츠웨이 주식 보유 현황도 다시 주목받고 있다.

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주지훈은 블리츠웨이엔터테인먼트 주식 57만1418주를 보유한 주요 주주다. 지분율은 5.73%다. 공시에는 본명인 주영훈으로 이름이 올라 있다.

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지난 13일 블리츠웨이 종가는 2865원이었다. 이를 기준으로 계산한 주지훈의 주식 평가액은 약 16억3700만원이다.

주식 가치가 크게 떨어진 사연도 있다.

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블리츠웨이 주가는 지난 3월 13일 최고 종가를 기록한 뒤 하락세를 보였다. 당시 약 48억7000만원이었던 주지훈의 주식 평가액은 지난 2일 약 14억4000만원까지 줄었다. 약 34억3000만원이 감소한 것.

배우 배용준 역시 블리츠웨이 지분 8.63%를 보유하고 있다. 같은 기간 배용준의 주식 평가액도 약 51억6000만원 감소해 두 사람의 합산 평가액 감소분은 약 86억원에 달했다.

다만 이는 주가 변동에 따른 평가액 차이로, 실제 주식을 처분해 손실을 확정했다는 뜻은 아니다.

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주지훈은 2020년 키이스트 부사장 출신 홍민기 대표가 설립한 에이치앤드엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다. 이후 2023년 해당 회사가 블리츠웨이와 합병되면서 주요 주주로 이름을 올렸다.

소속사와 오랜 인연을 마무리하는 주지훈은 현재 디즈니+ 시리즈 '재혼황후'에서 황제 소비에슈 역으로 출연 중이다. 이준호와 호흡을 맞춘 넷플릭스 신작 '바이킹'의 촬영도 마무리 단계에 접어든 것으로 전해졌다.

소속사 측은 "회사의 시작부터 지금까지 방향과 가치를 함께 세워준 주지훈 배우에게 깊은 감사를 전한다"고 마지막 인사를 전했다.

배우이자 주요 주주로 회사와 관계를 맺어왔던 주지훈이 독자적인 제작·매니지먼트 체제에서 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com