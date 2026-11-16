'1693만 대박' 장항준, 흥행 수익 '26억' 나눴다…주연 뺀 배우·스태프에 보상

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 1693만 관객을 모은 장항준 감독이 흥행 수익 일부를 배우와 스태프에게 나눠준 사실이 알려졌다.

장 감독과 제작자들이 약 26억원을 모아 주연 배우를 제외한 영화 참여자들에게 인센티브로 지급한 것으로 전해졌다.

16일 연예계에 따르면 SBS 예능 프로그램 '거장항준'의 이동원 PD는 최근 자신의 SNS에 장 감독의 미담을 공개했다.

Advertisement

이 PD에 따르면 장 감독과 영화 제작을 맡은 장원석 대표, 임은정 대표는 각자 얻은 수익을 모아 '왕과 사는 남자'에 참여한 배우와 제작진에게 흥행 인센티브를 지급했다.

지급 대상은 주연 배우를 제외한 배우와 제작진이며, 전체 규모는 약 26억원으로 알려졌다. 각자의 역할과 참여 비중 등을 고려해 수백 명에게 보상이 돌아간 것으로 전해졌다.

Advertisement

이 PD는 "충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다"며 "영화가 얼마나 흥행하든 제작사 입장에서는 약속된 보수만 지급하면 되는 일이다. 애초에 그렇게 계약한 것"이라고 했다.

Advertisement

이어 "그런데도 굳이 약속하지도 않은 돈을, 누가 달라고 한 것도 아닌데 아낌없이 모두에게 나눠줬다"며 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

그는 장 감독과 제작자들의 결정을 "함께 일한 사람들과 성공의 결실을 나누는 모습"이라고 평가했다.

그러면서 "혼자서는 아무것도 할 수 없는 세상에서 함께한 사람들에게 성과를 나누는 사람으로 기억된다는 것은 의미 있는 일"이라고 덧붙였다.

Advertisement

장항준 감독이 연출한 '왕과 사는 남자'는 2026년 2월 개봉해 누적 관객 1693만명을 기록하며 올해 한국 영화계의 대표 흥행작으로 자리 잡았다.

narusi@sportschosun.com