이영애, 55살 맞아?..'자식뻘' 에스파 옆 독보적 비율, 최강 동안 자랑

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이영애가 55세 나이가 안 믿기는 동안 미모와 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

이영애는 16일 자신의 계정에 "오랜만에 음악 시상식 무대에 섰어요. 올해 가장 빛난 음악들에 트로피를 전할 수 있어 행복했습니다"라는 글을 게재했다.

이어 "고척돔을 가득 채운 함성과 에너지, 오래 기억에 남을 것 같아요. 반갑게 맞아주신 모든 분들 감사합니다"라고 덧붙이며 시상식에 참석한 소감을 전했다.

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이와 함께 공개한 사진에는 '2026 멜론뮤직어워드(2026 MMA)' 현장을 찾은 이영애의 모습이 담겼다. 이날 시상자로 무대에 오른 이영애는 긴 웨이브 헤어 스타일에 우아한 진 녹색 드레스를 착용하고 세련되면서도 고급스러운 분위기를 뽐냈다. 세월이 흘러도 변함없는 동안 미모와 단아한 자태가 시선을 사로잡았다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 걸그룹 에스파와 함께 촬영한 사진이었다. 이영애는 카리나, 윈터 등 에스파 멤버들 사이에서 환한 미소를 지으며 다정한 분위기를 연출했다. 멤버들과 나란히 선 모습에서도 특유의 우아한 미모와 아우라가 돋보여 감탄을 불렀다. 세대를 뛰어넘은 만남이 훈훈함을 더한 가운데, 이영애의 변함없는 미모가 다시 한번 화제를 모으고 있다.

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한편 1971년생인 이영애는 지난 2009년 20살 연상의 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼했으며, 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com