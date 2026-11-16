'매각' JTBC, 올림픽 중계 포기…'승자의 저주' 털어내기[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] JTBC가 올림픽 중계를 포기했다.

JTBC는 16일 "회생 절차로 올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라 당사와 국제올림픽위원회(이하 IOC)와의 중계권 계약이 해지됐다"고 밝혔다.

JTBC는 2019년 IOC로부터 약 5000~6000억원에 2026~2032년 동·하계 올림픽 단독 중계권을 사들였다. 이어 2026~2030년 월드컵 중계권까지 확보했다. 당시 JTBC는 KBS SBS MBC 등 지상파 3사에 중계권을 재판매하려 했으나, 지상파 3사가 비싼 가격을 이유로 매입을 거부하며 단독 중계로 전환하기로 했다.

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그러나 경영난이 발목을 잡았다. 방고 광고 시장의 붕괴, 드라마 및 예능 제작비 급등 등 외부적인 악재에 중앙그룹의 자금난과 유동성 위기까지 겹친 것이다. 결국 JTBC는 지난 6월 약 206억원 규모의 유동화 차입금 상환에 실패하며 채무불이행(디폴트)을 선언했다. JTBC는 8월 서울회생법원으로부터 회생절차 개시 결정을 받았으며, 10월 법원 승인을 받아 회생계획 인가 전 M&A를 추진 중이다.

JTBC 매각주관사 EY한영회계법인은 9일 "제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개경쟁입찰로 진행한다"고 매각 공고를 냈다.

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JTBC의 올림픽 중계권 포기는 미래 채무 불확실성을 털어내기 위한 고육지책이다.

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회생법원 관리하에서는 미이행 계약을 법적으로 해지할 수 있다. JTBC에서 계약을 해지했기 때문에 IOC에 이미 지불한 계약금 손실과 함께 위약금도 물어줘야 하지만, 이것을 영업이익과 무관한 영업 외 손실로 처리하는 빅배스를 선택했다. 올해 부실을 모두 털어내면 내년에는 비용 부담이 줄어 실적이 급격히 좋아 보이는 효과를 누릴 수 있는데다, 앞으로 올림픽 중계권료로 수천억원이 더 필요할지 모른다는 회사 매각 불확실성을 제거한 것이다. JTBC는 이미 8월 17억원의 영업이익을 기록하며 턴어라운드에 성공했으며 9월에도 30억원 수준의 영업이익을 예상하고 있는 만큼, 예비 인수자에게 드라마 예능 보도 등 본업 자체는 흑자를 내는 건실한 방송자라는 점을 어필하게 됐다.

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JTBC는 "계약해지에 따른 비용은 3분기 회계처리에 이어 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정이다. 회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계 반영함으로써 자금 불확실성을 해소하고 본업을 기반으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것"이라며 "다양한 채널을 통해 IOC와 면밀히 소통하며, 중계권 해지에 따른 여러 문제를 정리할 계획이다. 2028년 LA 올림픽 등 향후 올림픽 중계는 새 중계권 구입 매체 혹은 컨소시엄이 진행하게 될 것"이라고 설명했다.

JTBC의 단독 중계권 백지화로 IOC는 한국 내 중계권을 다른 플랫폼과 새로 계약해 중계하게 된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com