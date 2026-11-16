‘수능 D-3’ 조정식·정승제도 작심발언…‘AI 커닝’에 연기론 확산[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞두고 스타강사들이 잇따라 작심 발언을 내놨다. 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 부정행위 자백으로 시험 공정성에 대한 불신이 커지자 조정식, 정승제, 유대종이 한목소리로 대책 마련을 촉구했다. 입시 유튜버 미미미누는 생방송에서 눈물까지 보였다.

영어 일타강사 조정식은 16일 자신의 SNS에 "모르겠다. 또 이런식의 글을 쓰면 얼마나 언론의 집중포화를 받을지. 그래도 이 말은 해야겠다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 AI 부정행위를 막을 강력한 제재 수단 없이 치러지는 시험을 신뢰할 수 있겠느냐고 반문했다.

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조정식은 "현재의 감독 체계가 허술하다는 건 이미 밝혀졌다"며 "공정을 위한 장치 마련 전까진, 글쎄, 수험생들이 다소 힘들더라도, 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다"고 주장했다.

그러면서 "수능은, 이 사회에 얼마 안 남은 공정함 중 하나이다. 그 믿음이 깨지지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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채널A '티처스'에 출연 중인 수학 일타강사 정승제도 같은 날 입장을 밝혔다.

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정승제는 "수능 연기는 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란을 준다"고 인정했다. 그러나 시험의 공정성을 향한 의심을 해소하는 일이 더 중요하다는 입장이었다.

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그는 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 잔인한 시험"이라며 "나보다 열심히 공부하지 않은 사람이 신종 기술을 이용하여 나를 떨어뜨릴 수도 있겠다는 의심이 있는 상태로 시험을 보게 해서는 안된다고 생각한다"고 강조했다.

항공 보안에 준하는 입실 검사와 전자장비 반입 금지, 전파 차단 등의 방안도 거론했다.

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정승제는 앞서 EBS '다큐프라임-생각의 멸종'에서 AI 안경이 수능 고난도 수학 문제의 답을 약 7초 만에 제시하는 실험을 지켜본 바 있다. 당시 영상도 이번 사태를 계기로 재조명됐다.

국어 일타강사 유대종 역시 수능 연기 가능성을 꺼냈다.

유대종은 "모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 밝혔다. 수험생들에게는 기존 일정인 19일에 맞춰 공부하던 생활 패턴을 유지해 달라고 당부했다.

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입시 유튜버 미미미누도 지난 15일 라이브 방송에서 정부의 신속한 대응을 요구하다 눈물을 흘렸다. 그는 AI 부정행위에 대한 불안감을 해소할 구체적인 대책을 촉구하며 수능 연기 검토 필요성도 제기했다.

이번 논란은 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 인정하고 경찰에 자수하면서 시작됐다.

그러나 교육부는 수능 연기 요구에 선을 그었다. 교육부는 16일 브리핑에서 "수능 연기는 없다"고 밝혔다. 전국 1312개 시험장에 스마트안경 판별 전담인력을 배치하고 초소형 카메라 관련 추가 대책도 17일까지 마련할 예정이다.

스타강사들이 수능의 공정성을 지키기 위한 강력한 조치를 요구하는 가운데 교육부가 수험생들의 불안을 해소할 실질적인 방안을 내놓을 수 있을지 관심이 집중된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com