최예나 의상 표절 의혹에 스타일리스트 억울함 호소 "카피 단정 속상하다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 최예나가 팝스타 사브리나 카펜터의 무대와 의상을 표절했다는 의혹이 불거진 가운데, 스타일리스트가 대신 해명에 나섰다.

최예나의 스타일리스트 A씨는 16일 "이번 무대는 예나가 아티스트로서 걸어온 길을 돌아보고, 퍼레이드나 축제처럼 화려하고 강렬하게 마무리하고 싶었다"며 장문의 글을 게재했다.

A씨는 논란이 된 하트 컷아웃 의상에 대해 "2022년도에 한 브랜드에서 처음 보고 마음에 들어 구입해 두었다가 예나에게 입혔던 옷"이라며 당시 예나가 착용했던 사진을 증거로 공개했다.

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A씨는 "완성된 무대를 보고 특정 아티스트가 떠오르거나 몇몇 장면과 디테일이 비슷하게 느껴질 수 있다는 점은 이해한다. 어떤 자료를 참고했고 그중 어떤 부분에서 영향을 받았는지 솔직하게 말씀 드리고 싶었다"며 "이번 무대는 여러 차례 미팅을 하며 예나가 지나온 무대와 이전에 입었던 의상, 그리고 이번 공연을 어떻게 마무리할지 함께 고민해 만든 결과이기도 하다. 그 과정이 빠진 채 무대 전체가 '카피'라는 말로 단정된 점은 아쉽고 속상하다"고 토로했다.

지난 14일 최예나는 서울 고척스카이돔에서 진행된 '2026 MMA'에서 '캐치 캐치'를 재즈풍으로 편곡한 무대를 펼쳤다. 이날 최예나는 배 부분이 하트 모양으로 파여있는 컷아웃 미니 드레스에 장갑을 매치했고, 무대에는 입술 모양의 소파가 배치됐다.

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이후 온라인에서는 해당 무대와 의상이 팝스타 사브리나 카펜터와 유사하다며 표절 의혹을 제기했다. 실제로 사브리나 카펜터는 2023년 크리스마스 무대에서 하트 컷아웃 드레스를 착용했으며, 지난해 3월 영국 브릿 어워드(The BRIT Awards)에서 입술 모양 소파를 무대 소품으로 활용한 바 있다. 이에 최예나가 해당 무대를 표절한 것인지, 사브리나 카펜터를 오마주한 것인지를 두고 갑론을박이 펼쳐지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com