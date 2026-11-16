"몰카 좀 쓰지 말자"…최산, 수능 코앞 AI 부정행위에 일침

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞둔 수험생들에게 진심 어린 응원을 건네는 한편, 최근 사회적 파장을 일으킨 시험 부정행위 논란을 향해 소신 있는 일침을 날렸다.

16일 최산은 팬 소통 플랫폼 프롬(fromm)을 통해 오는 19일 치러지는 수능을 앞둔 팬들과 소통하며 수험생들을 향한 격려의 메시지를 남겼다.

이날 최산은 "너무 노력했으니 분명 잘할 수 있을 것"이라며 "지금 고3을 비롯해 모든 수험생분이 얼마나 긴장하고 걱정할지 안다"고 떨리는 마음으로 결전의 날을 기다리는 이들을 다독였다.

Advertisement

훈훈한 응원을 이어가던 최산은 최근 사회적 문제로 대두된 인공지능(AI) 및 초소형 카메라 활용 시험 부정행위 논란을 언급하며 목소리를 높였다.

그는 "어른들이 하루빨리 해결책을 찾아주길 바란다"며 "모두가 힘든 상황이지만 그중에서도 가장 고생한 사람들은 바로 수험생들"이라고 짚었다.

Advertisement

특히 최산은 "제발 몰카(초소형 카메라) 좀 쓰지 말자. 기술은 좋은 곳에만 쓰자. 애들 힘들게 하지 말자"며 시험 현장에서 악용되는 불법 촬영 기기와 부정행위 세태를 정면으로 비판했다.

Advertisement

이어 "모든 수험생 여러분 파이팅. 정말 잘 해낼 수 있을 것"이라고 다시 한번 용기를 북돋우면서 "대책을 마련하고 강구하는 건 이제 어른들의 몫"이라고 거듭 강조했다.

Advertisement

끝으로 "우리 수험생분들 너무 힘들겠지만 끝까지 잘 버텨낼 거라 믿는다"며 마지막까지 따뜻한 위로를 아끼지 않았다.

narusi@sportschosun.com