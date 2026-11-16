"몰카 좀 쓰지 말자"…최산, 수능 코앞 AI 부정행위에 일침

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞둔 수험생들에게 진심 어린 응원을 건네는 한편, 최근 사회적 파장을 일으킨 시험 부정행위 논란을 향해 소신 있는 일침을 날렸다.
16일 최산은 팬 소통 플랫폼 프롬(fromm)을 통해 오는 19일 치러지는 수능을 앞둔 팬들과 소통하며 수험생들을 향한 격려의 메시지를 남겼다.
이날 최산은 "너무 노력했으니 분명 잘할 수 있을 것"이라며 "지금 고3을 비롯해 모든 수험생분이 얼마나 긴장하고 걱정할지 안다"고 떨리는 마음으로 결전의 날을 기다리는 이들을 다독였다.
훈훈한 응원을 이어가던 최산은 최근 사회적 문제로 대두된 인공지능(AI) 및 초소형 카메라 활용 시험 부정행위 논란을 언급하며 목소리를 높였다.
그는 "어른들이 하루빨리 해결책을 찾아주길 바란다"며 "모두가 힘든 상황이지만 그중에서도 가장 고생한 사람들은 바로 수험생들"이라고 짚었다.
특히 최산은 "제발 몰카(초소형 카메라) 좀 쓰지 말자. 기술은 좋은 곳에만 쓰자. 애들 힘들게 하지 말자"며 시험 현장에서 악용되는 불법 촬영 기기와 부정행위 세태를 정면으로 비판했다.
이어 "모든 수험생 여러분 파이팅. 정말 잘 해낼 수 있을 것"이라고 다시 한번 용기를 북돋우면서 "대책을 마련하고 강구하는 건 이제 어른들의 몫"이라고 거듭 강조했다.
끝으로 "우리 수험생분들 너무 힘들겠지만 끝까지 잘 버텨낼 거라 믿는다"며 마지막까지 따뜻한 위로를 아끼지 않았다.
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