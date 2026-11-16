브리트니 스피어스, 신내림 받을판…경찰 신고에도 "횡설수설 칼춤"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 팝스타 브리트니 스피어스가 또 다시 엽기행각을 벌였다.

브리트니 스피어스는 15일 자신의 계정에 "이 칼들로 10번이나 공연을 했다. 의상도 4벌이나 있었다. 내 두 손으로 소리를 냈을 때 거실이 울린 건 정말 멋졌다. 오빠는 무슨 이유에서인지 그날 처음 전화를 했다. 칼 때문에 내 이름이 그렇게 크게 불리는 게 이상했다. 내가 뭘 하고 있는지 전혀 감이 안잡혔지만 소리가 마음에 들었다"며 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 브리트니 스피어스는 흰색 비키니에 도트 무늬 셔츠를 걸친 채 양손에 칼을 들고 기묘한 퍼포먼스를 펼치고 있다. 화장기 없는 얼굴로 카메라를 노려보며 칼을 휘두르는 모습은 보는 이의 간담을 서늘하게 만든다.

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더욱이 브리트니 스피어스는 2023년에도 칼춤 영상을 공개, 신고를 받은 경찰이 출동하는 일을 벌이기도 했다. 당시엔 핼러윈을 염두에 둔 퍼포먼스라 해명했지만, 다시 한번 칼춤 영상을 업로드하며 횡설수설해 팬들의 우려를 샀다.

브리트니 스피어스는 1992년 디즈니 채널 어린이 버라이어티쇼 '미키 마우스 클럽'을 통해 데뷔했다. 당시 그의 동기는 저스틴 팀버레이크, 크리스티나 아길레라, 라이언 고슬링 등이었다.

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이후 브리트니 스피어스는 1998년 '…베이비 원 모어 타임'으로 가수로 데뷔, 전세계에 신드롬을 불러왔다. 이후 '웁스 아이 디드 잇 어게인' '아임 어 슬레이브 포 유' '톡식' 등의 히트곡을 발표하며 '팝의 공주', '아메리카스 스윗하트' 등의 애칭을 얻을 만큼 큰 사랑을 받았다.

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그러나 사생활은 불행했다. 2007년부터 산후우울증, 이혼, 두 아들의 양육권 상실, 파파라치의 극심한 사생활 침해 등의 문제로 정신적인 충격을 받은 그는 직접 삭발을 하고 우산으로 파파라치 차량을 내리치는 등의 기행을 보이다 결국 2008년 정신병동에 강제입원됐다. 정신적인 위기로 부친인 제이미 스피어스가 후견인으로 지정되며 갈등은 심화됐다. 브리트니 스피어스는 무려 13여년간 자신의 재산은 물론 결혼, 출산, 활동 여부 등 모든 기본권을 통제받았다며 소송을 제기했고 결국 2021년 11월 후견인 제도가 공식 종료됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com