이지연 아나운서, '사생활 논란' 젠슨황 향해 돌직구 "왜 그런 선택을"

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[스포츠조선 박아람 기자] KBS 이지연 아나운서가 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 젠슨황을 언급하며 그의 사적인 선택에 관해 직접 묻고 싶다는 뜻을 밝혀 관심을 모았다.

16일 연합뉴스에 따르면 이지연 아나운서는 지난 9일 서울 영등포구 KBS 신관에서 열린 KBS 1TV 새 프로그램 '인생퀴즈' 제작발표회에서 초대하고 싶은 인물로 젠슨 황을 꼽았다.

이날 이지연은 프로그램의 기획 의도와 연결해 젠슨 황을 떠올렸다고 설명했다. '인생퀴즈'는 인생을 바꾼 중요한 선택의 순간을 퀴즈와 대화로 풀어보는 추리 토크쇼다.

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그는 "프로그램 기획 의도가 순간순간의 선택이 내 인생을 만든다는 것인데, 지금 문득 떠오르는 사람은 젠슨황"이라고 말했다.

이어 젠슨 황을 실제로 초대할 기회가 생긴다면 어떤 질문을 하고 싶은지에 대해서도 밝혔다. 이지연은 "(만약 섭외한다면) '당신은 이런 시점에 왜 그런 선택을 했을까' 물어보고 싶다"라고 전했다.

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이지연이 젠슨 황을 언급한 배경에는 최근 불거진 사생활 논란이 있다. 젠슨황은 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 제기된 뒤, 아내에게 불충실했다는 사실을 인정하고 사과한 것으로 전해졌다.

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한편 이지연이 MC로 참여하는 KBS 1TV '인생퀴즈'는 오는 21일 오전 8시 30분 첫 방송을 앞두고 있다. 다양한 분야의 명사들이 인생에서 마주한 결정적인 순간과 선택을 들려주는 프로그램이다.

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tokkig@sportschosun.com