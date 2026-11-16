김구라, 子 그리 결혼 발표에 "여자친구랑 조용히 만나라고 잔소리, 준비도 안된 상황"(가요광장)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라가 아들 그리(김동현)의 결혼설에 대해 직접 해명했다.

16일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장' 코너 '가광 초대석, 너를 만나'에는 김구라가 게스트로 출연했다. 김구라는 지난 2004년 해당 프로그램의 진행을 맡았던 인연이 있다.

이날 한 청취자는 김구라에게 "얼마 전에 그리님이 결혼한다는 소식을 들었다. 예비 시아버지가 된 기분이 어떠냐"라고 물었다. 최근 아들 그리가 방송에서 결혼을 언급하며 화제를 모은 만큼 이에 대한 궁금증을 드러낸 것.

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이에 김구라는 결혼설을 곧바로 해명했다. 그는 "그런 게 아니다. 여자친구 만나고 있는데, 서인영 씨 프로그램 나가서 '결혼 언제 해요?'라고 물어봐서 '준비해서 해야죠'라고 한 게 그렇게 된 것"이라고 설명했다. 방송에서 가볍게 주고받은 대화가 실제 결혼을 준비하는 것처럼 알려졌다는 것.

이어 "(여자친구랑) 종종 보고 그런다. 근데 아직까지는 (아니다)"라며 "준비가 아직 안 되어 있다. 중1한테 대입 준비 물어보는 셈"이라고 비유해 웃음을 자아냈다.

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김구라는 아들에게 직접 조언을 건넸던 일화도 공개했다. 그는 "제가 동현이한테 전화했다. '여자친구랑 만나는 건 좋은데 이런 얘기를 많이 하는 건 좋아 보이진 않는다'라고 했다"고 밝혔다.

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그러면서 "제가 원래 잔소리를 잘 안 하는데 '앞으로는 일부러 계속 얘기하지 마라. 그건 널 가두는 거다'라고 하니 '알고 있다'고 하더라"라고 덧붙였다. 아들의 연애를 존중하면서도 공개적인 결혼 언급이 오히려 부담으로 작용할 수 있다는 점을 걱정한 것으로 보인다.

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앞서 그리의 결혼설은 지난 5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대')에서 불거졌다.

당시 방송에서 그리는 여자친구의 SNS를 통해 공개된 제주도 커플 사진에 대해 언급했다. 그는 "나는 SNS를 안 한다. SNS 계정이 없다"라면서 "그런데 여자친구가 올리고 싶다고 하더라. 만난 지가 좀 됐다"라고 밝혔다. 오랜 시간 교제해 온 연인과의 일상을 여자친구가 SNS에 공개했다는 설명이었다.

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이어 "군대도 기다려줬다"라면서 "남자로서 그런 것도 맞춰 주는 게 인생 아니겠냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 "돈보다 더 중요한 게 이거다"라고 덧붙이며 연인 사이에서 서로를 배려하고 맞춰가는 마음이 중요하다는 생각을 전했다.

이를 들은 서인영은 "잘했다"라며 "1회 연애 편에 나왔어야 했다"고 호응했다. 이에 그리는 "결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다"라고 너스레를 떨었다. 서인영 역시 "나도 결혼 준비하고 있다"라고 받아치며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

이후 그리의 발언이 실제 결혼 계획을 의미하는 것인지 관심이 쏠렸다. 특히 오랜 기간 교제해 온 여자친구가 있다는 사실까지 알려지면서 결혼설에 더욱 무게가 실렸다.

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하지만 다음 날인 6일 그리의 소속사 브랜뉴뮤직 관계자는 "그리의 결혼설은 사실무근"이라며 "방송을 위해 했던 발언이 오해를 낳은 것 같다"고 밝혔다. 여자친구와 교제 중인 것은 맞지만 실제 결혼을 준비하고 있는 것은 아니라는 설명이다.

한편 1998년생인 그리는 지난 3월 홍진경의 유튜브 채널을 통해 여자친구와 오랜 시간 교제해 온 사실을 공개하며 공개 열애를 시작했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com