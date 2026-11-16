김구라, 독설가 이미지 후회 "대중들이 무서워 해, 만나면 아는 척도 안한다"(가요광장)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라가 자신의 이미지에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

16일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장' 코너 '가광 초대석, 너를 만나'에는 김구라가 게스트로 출연했다. 김구라는 지난 2004년 해당 프로그램의 진행을 맡았던 인연이 있어 더욱 반가움을 안겼다.

이날 한 청취자는 김구라를 향해 "들어오시는데 수양대군인 줄 알았다. 포스가 무섭다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 김구라는 자신의 큰 키를 언급하며 "제 키가 185cm가 넘는다. 필라테스해서 키가 예전보다 커졌다"고 밝혔다. 이를 들은 폴킴 역시 "190cm 넘는 줄 알았다"라며 김구라의 남다른 체격에 공감했다.

김구라는 평소 자신이 가진 이미지에 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "제가 예전부터 말씀드리는데 제 인지도에 비해 사람들이 아는 척을 안 한다. 그건 안 좋은 거다"라고 털어놨다.

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이에 폴킴이 "무서워서 그런 것 같다"라고 분석하자, 김구라는 "그러니까 그게 안 좋다. 대중 분들에게 친근한 이미지가 좋은데 (무서운 건) 안 좋다"라고 답했다. 높은 인지도에 비해 시민들이 먼저 다가오지 않는 이유가 다소 무서워 보이는 인상 때문일 수 있다는 것.

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이어 "그렇다고 제가 갑자기 길거리에서 사탕 줄 수도 없지 않냐. 그냥 이렇게 하는 거다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 친근한 이미지를 얻고 싶지만 마땅한 방법을 찾지 못한 듯한 김구라의 솔직한 입담이 웃음을 안겼다.

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이날 김구라의 실제 모습을 칭찬하는 팬의 메시지도 도착했다. 특히 눈길을 끈 것은 김구라의 꾸준한 자기관리였다. 한 팬이 그의 실물을 칭찬하자 김구라는 몸매 관리 비결을 공개하며 관심을 모았다.

그는 "일주일에 유산소 5번 30분씩 한다. 체중이 5kg 빠진다"고 밝혔다. 이어 "주사 맞으면서 빼는 분들 많은데 저는 운동하는 게 기분이 좋다. 오늘 아침도 유산소 30분 하고 왔다"고 덧붙였다.

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체중 감량을 위해 무리한 방법을 택하기보다는 꾸준한 운동을 통해 건강과 몸매를 관리하고 있다는 설명이다. 바쁜 방송 일정 속에서도 일주일에 다섯 번씩 유산소 운동을 이어가는 김구라의 부지런한 자기관리가 눈길을 끈다.