"피해 청소차 기사 통증 호소"...'음주사고' 고경표에 치상 혐의도 검토

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[스포츠조선 박아람 기자] 음주운전 사고를 일으킨 배우 고경표가 조만간 소환될 예정인 가운데 치상 협의 추가도 검토 중인 것으로 알려졌다

16일 KBS에 따르면 서울경찰청 관계자는 이날 서울 종로구 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 고경표의 음주운전 사건과 관련해 "관련 영상을 확보해서 분석하고 있고, (음주운전 외에) 치상 혐의도 검토 중"이라고 설명했다. 이어 조만간 고경표를 불러 조사할 방침이라고 전했다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 자신의 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 넘는 수준이었던 것으로 확인됐다.

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사고로 청소차 운전석에 있던 60대 민간업체 직원이 통증을 호소하는 등 부상을 입었다. 해당 직원은 병원 진료를 받을 예정인 것으로 전해졌다. 사고 차량은 서울 마포구청과 용역계약을 맺은 업체 소유로, 일부 파손이 발생했지만 큰 피해는 아닌 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 당시 상황이 담긴 영상을 확보해 분석하고 있으며, 피해자의 부상 정도와 사고 경위 등을 확인하고 있다. 부상자가 발생한 만큼 기존 도로교통법상 음주운전 혐의 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용할 수 있는지도 살펴보는 중이다.

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논란이 확산하자 고경표는 사고 다음 날 자신의 SNS를 통해 직접 사과의 뜻을 전했다. 그는 "걱정과 실망을 드려 사과드린다"며 경찰 조사에 성실하게 임하겠다는 입장을 밝혔다.

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또한 피해 회복을 위해 필요한 조치를 취하고 법적 처분에 따른 책임도 모두 감수하겠다고 했다. 예정된 연예 활동을 중단하겠다는 뜻도 함께 전하며 이번 일을 계기로 스스로를 돌아보겠다고 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com