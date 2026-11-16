“활동 모두 중단”이라더니…고경표, 팬미팅 티켓 버젓이 판매 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 음주운전 사고로 사과하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝힌 배우 고경표의 팬미팅 티켓이 계속 판매되고 있다.

팬미팅 취소 보도가 나온 가운데, 예매처에는 별도의 취소 안내가 올라오지 않은 상태다.

16일 오후 티켓 예매 사이트 티켓링크에서는 오는 21일 열리는 '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT''의 티켓 예매가 진행 중이었다. 팬미팅은 이날 오후 2시와 6시 두 차례 열릴 예정이었다.

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앞서 일부 매체는 고경표의 팬미팅 취소 결정을 보도했다. 그러나 이날 오전까지 예매처에는 티켓이 판매 중으로 표시됐고, 공식 취소 및 환불 안내는 확인되지 않았다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘은 것으로 확인됐다.

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고경표는 다음 날 SNS에 사과문을 올려 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다"고 밝혔다.

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이어 팬들에게 사과하고 "예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 전했다.

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사고 여파는 방송가로도 번졌다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 고경표의 출연 분량을 편집해 방송했다. 공개를 앞둔 프로그램들도 출연 분량을 조정하거나 재편집하는 등 대응에 나섰다.

narusi@sportschosun.com