'엄태웅♥' 윤혜진, 건강 이상에 발레 금지령 "골반 염증 수치 높아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 발레리나 윤혜진이 골반 건강 이상을 고백했다.

12일 윤혜진의 유튜브 채널에서는 '제발 한 번 잡사봐…집밥계 3스타 유네지니의 초간단 닭다리 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤혜진은 딸 지온 양이 좋아한다는 간장 닭다리 조림과 달걀말이 레시피를 소개했다. 완성된 요리로 한상을 차려 제작진에게 선보인 윤혜진. 제작진은 "닭다리만 있으니까 좋다"며 맛있게 먹었다.

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윤혜진은 "닭곰탕 같은 거 하려면 닭 한 마리 사서 며칠 동안 고아야 된다는 선입견이 있는데 급할 땐 이렇게만 해도 괜찮다"고 밝혔다. 제작진은 "하루 일과가 궁금하다"라고 물었고 윤혜진은 "대부분 촬영 계속 다녀야 하고 요즘은 아침에 무조건 재활운동을 한다"고 답했다.

제작진이 건강 상태에 대해 묻자 윤혜진은 "골반에 물이 차있고 염증 수치가 높고 연골들이 상했다. 공연 연습할 때부터 아팠다"며 골반을 많이 사용해 이상이 생겼다고 밝혔다.

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그러면서 윤혜진은 "원장님이 진짜 귀여우시다. '통증 조금 없어지면 발레 조금씩 해도 되냐' 물었더니 '그러면 원장님이 뿔나요'라고 하시더라. 절대로 발레하면 안 되겠다는 마음이 들었다"며 "재활운동만 하고 있다"고 밝혔다.

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이어 자신이 하고 있는 재활 운동을 보여준 윤혜진은 "코어에 힘이 엄청 들어간다. 골반 가동 범위가 확실히 커진다. 내가 하는 재활운동을 알려주는 것도 좋을 거 같다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com