‘불량연애 2’ 앗슨, 무허가 접대업소 운영 경찰에 체포

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[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 '불량연애 시즌2'에 출연해 얼굴을 알린 일본 여성이 무허가 유흥업소를 운영한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

16일 교도통신을 비롯한 일본 언론 보도에 따르면 아이치현 경찰은 지난 15일 나고야시의 번화가에서 허가를 받지 않고 접대 영업을 한 혐의로 오구리 아스카(31) 등 여성 3명을 체포했다.

경찰 조사 결과 오구리 아스카는 종업원들이 손님을 상대로 접대하는 형태의 유흥업소인 '캬바쿠라'를 정식 허가 없이 운영한 혐의를 받고 있다.

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일본 풍속영업법에 따르면 손님에게 접대 서비스를 제공하는 유흥업소는 관할 당국의 허가를 받아야 한다. 허가를 받은 업소도 원칙적으로 오전 1시까지만 영업할 수 있다.

그러나 오구리 아스카가 운영한 업소는 별도의 허가 절차를 거치지 않은 채 이른 아침까지 문을 열었던 것으로 조사됐다. 경찰은 영업시간 제한을 피하기 위해 무허가 상태로 영업을 이어간 것으로 보고 구체적인 경위를 파악하고 있다.

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오구리 아스카는 넷플릭스 연애 리얼리티 프로그램 '불량연애 2'에 '앗슨'이라는 활동명으로 등장했다. 당시 회사 경영자이면서 캬바쿠라에서도 일하는 인물로 소개돼 시청자들의 관심을 받았다.

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일본에서 '러브 조토(上等)'라는 제목으로 공개된 이 프로그램은 '일본 최초의 불량배 순애 리얼리티 쇼'를 표방한다. 사회적으로 주변부에 놓인 남녀 출연자들이 약 2주간 한 공간에서 생활하며 사랑과 관계를 찾아가는 모습을 담았다.

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경찰이 수사에 착수한 배경에는 해당 업소의 비정상적인 영업 형태가 있었던 것으로 전해졌다. 교도통신은 오구리가 다른 캬바쿠라에서 일하는 종업원들과 관련된 손님들 역시 문제의 무허가 업소를 방문한 사례가 있었다고 보도했다.

또한 경찰은 아침 시간까지 허가 없이 영업하는 가게가 있다는 정보를 입수한 뒤 수사를 진행한 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com