[속보]최동석, 박지윤 남사친에 상간소송 일부 승소..전처는 당사자 제외

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 지인을 상대로 제기한 상간자 손해배상 소송 항소심에서 일부 승소했다.

제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 오늘(16일) 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 이번 항소심은 1심에서 최동석의 청구가 기각된 이후 최동석 측이 판결에 불복해 항소하면서 진행됐다. 특히 2심에서는 박지윤이 소송 당사자에서 제외되고 A씨만 피고로 재판을 받았다.

앞서 1심 선고를 앞두고 최동석 측은 두 차례에 걸쳐 변론 재개를 요청하는 보충의견서를 제출했다. 그러나 재판부가 이를 받아들이지 않고 청구 기각 판결을 내리자, 최동석은 이에 불복해 지난 2월 12일 법률대리인을 통해 항소장을 제출했다. 이후 사건은 항소심으로 넘어갔고, 결국 이날 일부 승소 판결을 받게 됐다.

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반면 박지윤은 최동석을 상대로 제기한 상간자 손해배상 소송의 1심 판결에 항소하지 않았다. 이에 박지윤이 제기한 소송은 원고 패소 판결이 최종 확정됐다.

최동석과 박지윤은 KBS 30기 공채 아나운서 동기로 만나 인연을 맺었다. 이후 4년간의 열애 끝에 2009년 결혼했지만, 결혼 14년 만인 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 파경을 맞았다. 이후 두 사람은 이혼 절차와 별개로 서로의 지인을 상대로 상간자 손해배상 소송을 제기하며 갈등을 이어왔다.

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먼저 소송에 나선 쪽은 박지윤이었다. 박지윤은 지난 2024년 7월 최동석의 지인 B씨를 상대로 상간자 손해배상 소송을 제기했다. 이에 최동석도 같은 해 9월 박지윤의 지인 A씨를 상대로 맞소송을 제기했다. 당시 최동석은 혼인 관계가 파탄에 이른 원인이 박지윤의 부정행위에 있다는 취지로 주장하며 법적 대응에 나섰다.

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이후 양측은 각자의 입장을 밝히며 첨예하게 대립했다. 박지윤은 결혼 생활 중 부정행위가 있었다는 의혹을 전면 부인하며 억울함을 호소했다. 특히 오랜 남사친으로 알려진 A씨와 미국에서 만난 일을 두고 불륜 의혹이 제기된 것과 관련해 "결혼 생활 중 불륜이나 부도덕한 행동은 단 한 번도 없었다"고 강조했다.

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이어 "출장 중 오래된 친구를 만난 사실은 전 남편도 알고 있었다"며 해당 만남이 부정한 관계로 비칠 이유가 없다는 입장을 밝혔다. 그러면서 "자극적으로 퍼뜨리는 것은 너무 비열하다"고 반박하며 자신을 둘러싼 의혹에 강한 불쾌감을 드러냈다.

최동석 역시 자신의 지인을 둘러싼 논란에 대해 입장을 밝혔다. 그는 "박지윤이 제 지인을 상대로 소송을 제기한 것은 맞지만, 결혼 생활 중 위법한 일은 전혀 없었다"며 "사실과 다른 내용으로 명예가 훼손된 부분에 대해서는 강경하게 대응하겠다. 진실은 법정에서 밝혀질 것"이라고 밝힌 바 있다.

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한편 두 사람 사이에서는 상간자 손해배상 소송과 별도로 이혼 본안 소송도 진행 중이다. 결혼 14년 만에 파경을 맞은 이후 각종 법적 분쟁을 이어오고 있는 두 사람이 이번 항소심 판결을 계기로 어떤 행보를 보일지 관심이 집중된다.