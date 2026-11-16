'리트 만점' 이진우, AI 부정행위 의혹 정면돌파…기자·강사 앞 수능 푼다

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[스포츠조선 조민정 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 화제를 모은 이진우 씨가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹에 정면 대응한다. 언론사 기자들과 유명 입시학원 강사들이 지켜보는 가운데 대학수학능력시험(수능) 문제를 직접 풀며 실력을 검증받겠다는 것.

이 씨는 16일 자신의 SNS에 '주관사 공지합니다'라는 글을 올리고 오는 19일 진행할 수능 국어 영역 실시간 풀이의 장소와 참관 계획을 공개했다.

공개된 공지문에 따르면 이번 검증은 IDA 입시연구소에서 진행된다. 현장에는 메가스터디, 대성마이맥, 시대인재 소속 국어 강사들과 각종 언론사 기자들이 참관해 이 씨의 문제 풀이 과정을 지켜볼 예정이다.

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이 씨는 실제 수능 국어 영역의 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분 동안 총 56문항을 풀겠다는 계획이다.

부정행위 가능성을 차단하기 위한 검증 절차도 예고했다. 금속탐지기 2대 이상을 이용한 신체 검색을 비롯해 귀·코·입 내시경 검사, 콘택트렌즈 착용 여부 확인 등을 거치겠다는 입장이다. 시험 문제지가 공개되는 즉시 출력해 문제 풀이부터 채점까지 편집 없이 생중계할 계획이다.

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이 씨는 앞서 유튜브 채널 '미미미누'에 출연해 자신의 공부법과 리트 시험지를 공개한 인물이다. 과거 수능에서 6~8등급의 성적을 받았으나 이후 학습 능력이 크게 향상됐다고 밝혀 화제를 모았다. 올해 치러진 2027학년도 리트에서는 언어이해와 추리논증 전 문항을 맞혀 2008년 시험 도입 이후 첫 만점자로 이름을 올렸다.

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하지만 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 문제가 불거지면서 이 씨의 시험 성적을 둘러싸고도 의혹이 제기됐다. 과거 공개한 리트 시험지에서 여러 문항의 답을 연달아 수정한 흔적이 발견되면서 논란이 커졌다.

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일부 누리꾼들은 이 씨가 지운 답이 바로 앞 문항의 정답과 일치한다는 점을 들어 답안을 밀려 적었다가 수정한 것 아니냐는 의문을 제기했다.

이에 대해 이 씨는 자신의 SNS를 통해 직접 해명했다. 그는 시험 문제를 건너뛰지 않고 순서대로 풀었고 후반으로 갈수록 집중력이 떨어져 잔실수가 늘었다고 설명했다. 26번 문항에서는 2번 선지를 지운 것이 아니라 'ㄷ' 선지를 두고 3번과 5번 사이에서 고민했다고 반박했다. 논란이 집중된 25번과 27번의 히트펌프 지문, 28번과 29번의 비상사태 지문에 대해서는 시험 막바지에 풀었던 문제들이라고 밝혔다.

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그러면서도 지운 답 3개가 연달아 실제 다음 문항의 정답과 일치하는 상황이 확률적으로 매우 희박하다는 점은 인정했다.

한편 이 씨가 출연했던 유튜브 채널 '미미미누' 측은 수능 당일까지 충분한 검증 환경을 마련하기 어렵다는 이유로 생중계 진행 요청을 받아들이지 않았다고 설명했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com