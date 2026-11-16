'리트 만점' 이진우, 미미미누도 포기한 'AI 의혹' 검증 가능할까

사진='리트만점' 이진우씨 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] AI 커닝 논란의 중심에 선 '리트만점자' 이진우씨가 공개 검증 장소를 확정지었다. 주요 입시학원들이 검증에 참여한다고 밝혔다.

이진우씨는 16일 자신의 SNS에 "(2027 수능 라이브 방송)주관사 공지합니다"라는 글을 올렸다.

이진우씨가 밝힌 바에 따르면 그의 검증 방송이 열리는 장소는 수능 당일인 19일, 서울시 강남구 대치동 동성빌딩에 위치한 IDA 입시연구소다.

Advertisement

메가스터디, 대성마이맥, 시대인재 소속 (수능)국어 강사들이 참관할 예정이다. 그는 "각종 언론사 기자들이 현장을 실시간 참관하고 취재할 것"이라고 덧붙였다.

한편 이진우씨는 공부 인플루언서 유튜버 미미미누와의 인터뷰나 문제지 검증 영상 등을 통해 제기된 '혼동할 수 없는 선지를 혼동했다, 차례대로 밀려쓴 번호가 정답이었다' 등 최근 자신에게 제기된 각종 의혹에 대해서도 부족하나마 해명에 나섰다.

Advertisement

그는 "버리는 지문 없이 순서대로 정주행했고, 그래서 후반으로 갈수록 집중력이 떨어져 잔실수가 늘었다. 자주 겪은 현상이 아래와 같은 발문 혼동"이라며 "'옳지 않은 것'을 묻는 문제에서 옳은 선지를 지워가다 애매한 선지에서 머뭇거리면, 다음으로 나오는 옳은 선지를 보고 답을 확정해 버리는 경우"라고 주장하고 있다.

Advertisement

또 "밀린 답 5개 연속 일치한다는 말이 성립하려면, 중간에 있는 26번 문항에 ②번을 지운 흔적이 남아 있어야 한다. 26번은 ㄷ 선지를 두고 ③, ⑤를 고민했다"면서 "밀린 답 히트펌프 2개(25,27)와 비상사태 2개(28,29)가 논란이 된 지점인데, 마지막 두 지문이었고, 특히 히트펌프에서 시간을 상당히 많이 써서 비상사태 지문에서 고전한 기억이 난다. 3개가 연달아 지운 답이 실제 다음 답과 일치하는 것이 확률적으로 희박하다는 점도 인정한다"고 덧붙였다.

사진='리트만점' 이진우씨 SNS

Advertisement

이진우씨는 서울대 치의학과 26학번으로, 1994년생 올해 32세다. 지난 수능에서 전과목 1등급, 전국 3등을 찍고 서울대 치의학과에 합격했으며, 2027학년도 법학적성시험(LEET)의 언어이해-추리논증에서 시행 19년만에 역대 최초로 만점을 받았다. 리트는 로스쿨(법학전문대학원) 입학의 시작점이다.

그는 '자신의 공부법이 통하는지 확인하고자 시험에 응시했을 뿐이며, 변호사나 검사가 될 생각은 없다'며 이후 본인의 수험 생활 경험을 담은 수험서 '브레인 악셀'을 출판한 바 있다. 해당 서적의 내용은 전자기기 사용 줄이기, 충분한 수면, 건강한 식단과 운동 등이다.

Advertisement

당초 이진우씨는 과거 자신이 출연했던 공부 유튜버 미미미누에게 이번 검증 방송을 제안했다. 하지만 미미미누는 '의혹을 제대로 해소할만한 검증 환경을 수능 당일까지 마련하는 것은 어렵다'는 입장을 밝히며 이를 거절했다. 360도 카메라, 의상 속 각종 초소형 기기 점검, 변호사와 AI 관계자, 관련 강사 소집 등의 세팅이 어렵고, 이 같은 세팅 없이는 방송할 의미가 없다는 것.

때문에 이진우씨는 자신의 SNS를 통해 2027 수능 라이브 방송 주관사를 공개모집했고, 이번 방송이 확정된 것. 그는 당시 "2027학년도 법학적성시험(LEET) 만점 기록과 관련하여 제기된 AI 안경 부정행위 의혹에 대해 명확한 사실로 답하고자 한다"며 수능 1교시 국어 영역 풀이 및 채점 전 과정을 생중계하겠다고 밝힌 바 있다. 이를 위한 촬영 장소와 현장 정숙, 다각도 무편집 실시간 송출시스템, 현장 감독관, 금속탐지기 신체검색, 실시간 생중계 등을 요구한 바 있다.

이에 앞서 올해 세무사 시험의 수석합격자 A씨가 이 같은 국가자격시험 AI 논란에 불을 붙인 바 있다. 온라인 커뮤니티에서 '세무냥이'로 활동해온 그를 향해 AI 안경 의혹이 거듭 제기됐고, A씨는 이후 변호사 이돈호씨의 유튜브를 통해 초소형 카메라와 이어폰 등을 활용해 'AI 커닝'을 했다고 자수한 바 있다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com