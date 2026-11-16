인쿠시 이어 '윤영인 성장드라마'…'신인감독 김연경2', 6주 연속 일요 예능 정상 '터치'

◇ '신인감독 김연경2' 6회. 이미지 출처=MBC

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[스포츠조선 김소형 기자] 지난 15일 방송된 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경2' 6회에서는 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 실업 배구 강호 포항시체육회와 맞붙어 3연승에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 방송의 주요 관전 포인트는 부진을 겪던 아포짓 스파이커 윤영인의 경기력 회복 과정이었다.

김연경 감독은 윤영인의 부활이 팀 전체의 공격력과 직결된다고 판단했다. 윤영인의 부진이 길어지면서 레프트 공격수들에게 공격 부담이 집중됐고, 황연주 역시 체력 부담을 안은 채 더 많은 출전 시간을 소화해야 했기 때문이다. 이에 김 감독은 아포짓 스파이커의 공격력과 백어택을 살려 공격 루트를 다변화하고, 특정 선수에게 쏠린 부담을 분산해야 강팀과의 대결에서도 경쟁력을 확보할 수 있다고 봤다.

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김연경 감독은 윤영인과 일대일 비디오 미팅을 진행해 경기 영상을 분석하고 문제점을 짚었고, 코치진들 역시 윤영인 맞춤형 지도에 나섰다. 김 감독의 날카로운 지적과 진심 어린 조언에 윤영인은 눈물을 보이기도 했으며, 이를 계기로 달라지겠다는 각오를 다졌다.

훈련의 성과는 실전에서 나타났다. 윤영인은 포항시체육회와의 경기에서 공격 득점을 올린 데 이어 3세트에서는 집중 훈련을 통해 준비한 백어택까지 성공시키며 달라진 모습을 보여줬다. 특히 세터 츠바키와의 호흡이 살아나면서 공격 선택지가 넓어졌고, 라이벌 박현주와의 맞대결에서도 존재감을 드러냈다. 김연경 감독의 밀착 지도와 선수 스스로의 노력이 맞물리며 윤영인이 부진을 딛고 부활하는 성장 서사가 시청자들의 눈길을 끌었다.

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한편 인쿠시에 이어 윤영인의 성장드라마가 이어지며, 시청률도 안정적인 흐름을 이어갔다. 닐슨코리아에 따르면 6회 전국 가구 시청률은 5.0%, 수도권 가구 시청률은 5.2%를 기록했으며, 20~54세 시청률은 2.9%로 집계됐다. 첫 방송 이후 6주 연속 일요일 예능 프로그램 가운데 20~54세 시청률 1위를 차지했다. 특히 김연경 감독이 츠바키를 투입해 윤영인과의 공격 조합을 가동한 장면은 분당 최고 시청률 6.5%를 기록했다.

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11월 22일 방송 예정인 MBC '신인감독 김연경2' 7회에서는 포항시체육회와의 남은 경기와 원더독스의 첫 해외 원정 이야기가 공개될 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com