"비법은 설탕 억제" 백지연, '리트 만점자' 인터뷰 공개 연기 "신중한 검토 필요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 백지연 측이 '리트 만점자' 이진우 씨와의 인터뷰 영상 공개 일정을 미룬다고 발표했다.

백지연의 유튜브 채널 '지금백지연' 측은 16일 '리트 만점자 이진우 인터뷰 관련'이라는 제목의 영상을 게재했다. 해당 영상은 지난 11일 촬영한 이진우 씨와의 인터뷰 영상이다.

1분 30초 가량의 영상 일부를 공개한 백지연 측은 "금일 공개 예정이었던 LEET 만점자 이진우님 인터뷰는 최근 관련 상황을 고려하여 업로드를 잠정 연기하기로 결정했다"고 밝혔다.

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백지연 측은 "이번 결정은 현재 제기되고 있는 의혹에 대한 사실관계를 판단하거나 특정 입장을 표명하기 위한 것이 아니며, 신중한 검토가 필요하다고 판단한 데 따른 것"이라며 "최근 세무사 시험의 부정행위로, 예상치 못한 논란이 이어지고 있다. 관련된 모든 사실이 명명백백히 밝혀지기를 바란다"고 밝혔다. 이어 영상 업로드 일정은 추후 공개할 예정이라 덧붙였다.

해당 영상에는 사상 최초 리트 만점자인 이진우 씨의 공부 비법에 대한 내용이 담겼다. 이 씨는 "디지털 디톡스를 했다. 힘드니까 완전히 기절하게 됐다. 깊게 잘 자고 다음날 또 걷고. 이게 반복되면서 머리가 굉장히 맑아졌다"며 디지털 디톡스와 설탕 식단 억제, 걷기를 공부 비법으로 꼽았다.

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이 씨는 "패러글라이딩의 원리에 대한 어려운 글이었다. 그냥 무심히 집어 들었는데 너무 잘 읽히더라. 그 이후로 제 잠재력을 보게 됐다"고 밝혔다.

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백지연은 "그런 변화가 어떻게 3주 만에 가능했냐"고 놀랐고 이 씨는 "그 3주가 짧아 보이지만 저는 그 모든 요소가 3주 동안 완벽하게 지켜졌다"고 밝혔다.

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이에 백지연은 "설탕을 일반 사람들이 먹게 된 게 60년대다. 그러면 그 전에는 설탕 안 먹고 다 걸어 다니고 스크린도 없었는데 그 시대 사람들은 다 공부를 잘해야 하지 않았을까"라고 묻기도 했다.

이 씨는 법학적성시험(LEET·리트) 도입 19년 만에 최초로 전 영역 만점을 기록해 화제가 된 인물이다. 하지만 최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 이용한 부정행위를 시인하며 이 씨에게도 의혹이 쏠렸다. 이에 이 씨는 오는 19일 대학수학능력시험 국어 문제지가 공개되는 즉시 생중계로 문제를 풀겠다며 부정행위 의혹에 정면 대응을 선언했다.

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wjlee@sportschosun.com