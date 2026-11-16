이세창, 긴급 수술 후 수척해진 얼굴 "총 5일 입원, 치료 잘 끝났다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이세창이 급성 맹장염으로 긴급 수술을 받은 지 5일 만에 퇴원했다.

이세창은 16일 계정에 "이렇게 많은 응원 놀랐습니다. 너무 너무 감사드립니다.덕분에 잘 마무리하고 퇴원합니다. 제가 더 열심히 살고 더 좋은 모습 보여야 하는 이유가 느껴졌습니다.침상에 있는데 외롭지 않았습니다.일일이 댓글에 답 못 드린 점 죄송합니다. 맘은 안 그렇다는거 알아주세요^^"라며 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 이세창은 환자복을 입은 채 카메라를 들고 병원 복도를 걸어 다니고 있다. 수술과 입원으로 다소 수척해진 모습이지만, 한층 밝아진 표정으로 퇴원 소식을 직접 전해 눈길을 끌었다.

Advertisement

그는 "너무 너무 감사드린다. 정말 많은 분들이 힘내라고 응원해 주셔가지고 치료도 잘 끝나고 오늘 퇴원하게 됐다"며 "댓글에 일일이 다 답을 해드렸어야 되는데 제가 다 답을 못 해 드린 거 죄송하게 생각하면서 그 말로라도 '진심으로 감사드린다'고 이렇게 영상 남긴다"고 밝혔다.

이어 입원 기간과 현재 건강 상태에 대해서도 설명했다. 이세창은 "입원은 총 5일 한 거 같다. 치료는 아주 잘 끝났다고 하고 이제 외래 한 번만 오면은 마무리가 된다"고 전했다.

Advertisement

특히 이번 입원으로 국내 의료 시스템의 우수성을 체감했다며 의료진을 향한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "이번에 병원 생활을 하면서 '아, 우리나라 병원 시스템이 참 잘되어있구나'라고 느꼈다"며 의사와 간호사를 비롯해 자신을 치료하고 보살펴준 모든 병원 관계자들에게 감사의 마음을 전했다.

Advertisement

마지막으로 팬들을 향한 당부와 앞으로의 활동 계획도 밝혔다. 이세창은 "응원해 주신 분들께 다시 한번 진심으로 감사드리고, 여러분들 가정에 평안이 있기를 기원하겠다. 여러분들도 이 겨울 잘 보내시고 아프지 마셔라. 건강해진 모습으로 더 좋은 연기로 뵐 수 있도록 준비하고 있으니까 기대해 주셔라. 파이팅"이라고 덧붙였다.

Advertisement

앞서 이세창은 지난 12일 급성 맹장염으로 119구급차에 실려 병원으로 이송된 뒤 긴급 수술을 받았다고 알려 팬들의 걱정을 샀다. 당시 그는 자신의 상태에 대해 "통증 강도 10. 아파도 이렇게 아플 수가"라고 표현하며 극심한 고통을 호소하기도 했다.

갑작스러운 응급 상황으로 수술까지 받았지만, 다행히 치료가 순조롭게 진행되면서 입원 5일 만에 퇴원하게 됐다.

Advertisement

한편 이세창은 1993년 MBC 특채 탤런트로 데뷔해 '야인시대', '옥중화', '도둑놈 도둑님' 등 다양한 작품에 출연했다. 2017년에는 13세 연하의 배우 정하나와 재혼했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com