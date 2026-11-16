'피의게임2' 우승자 이진형, '리트 만점자'에 배틀 신청 "실력 투명하게 보여줄 기회"[전문]

이진형(좌) 이진우(우)

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[스포츠조선 김소희 기자] '피의 게임2' 우승자이자 2019학년도 대학수학능력시험 만점자인 의사 겸 방송인 이진형이 로스쿨 입학시험(LEET) 최초 만점자 이진우에게 합동 라이브 방송을 제안했다. 최근 불거진 각종 시험 부정행위 의혹으로 이진우를 향한 의심의 시선이 쏟아지자 직접 함께 문제를 풀고 실력을 검증해 보자는 취지다.

이진형은 16일 자신의 계정을 통해 최근 불거진 시험 부정행위 논란에 대한 생각을 밝혔다.

그는 "AI 안경을 필두로 초소형 카메라와 이어폰 등 첨단 기술을 악용한 다양하고 요사스러운 부정행위 수법들이 세간의 화두"라고 운을 뗐다.

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이어 수능의 중요성과 공정성에 대한 소신을 전했다. 이진형은 "수능은 종합적 사고력, 문해력, 자료 해석 및 추리논증 능력, 수리적 사고력, 암기력 등 대학에서 '강의를 수학할 때에 필요한 능력'을 가장 잘 평가할 수 있는, 대한민국이 쌓아올린 가장 공정하고 객관적인 시험"이라고 강조했다.

그러면서 "수능을 통해 평가되는 학업 능력은 AI 시대에도 여전히 큰 의미를 가진다. 그동안의 노력이 물거품이 됐다는 생각에 허탈해하는 수험생들이 있다면 부디 그런 생각은 하지 않으셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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시험을 앞두고 불거진 논란으로 불안해하고 있을 수험생들을 향한 진심 어린 응원도 전했다. 그는 "세상에는 두 가지 일이 있다. 하나는 내가 어떻게 할 수 있는 일이고, 또 하나는 내가 어떻게 할 수 없는 일이다. 전자의 경우 내 선에서 해결하면 되기에 걱정할 필요가 없고, 후자의 경우 내가 뭘 어떻게 할 수 없기에 신경 쓸 필요가 없다. 결국 나는 내가 할 수 있는 일을 하면 된다"고 말했다.

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이어 "마음이 쉽게 잡히지 않겠지만 그럼에도 불구하고 현 상황에서 수험생이 할 수 있는 유일한 일은, 외부의 바람에 흔들리지 않고 마음을 다잡아 마지막까지 최선을 다하는 것"이라며 수험생들을 격려했다.

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특히 이진형은 최근 부정행위 의혹에 휩싸인 LEET 최초 만점자 이진우를 향해 공개적으로 합동 방송을 제안해 눈길을 끌었다.

그는 "세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 인정하며 의혹의 불씨가 옮겨붙은 LEET 최초 만점자 이진우 님께서도 많이 억울하실 것으로 생각된다"고 언급했다.

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그러면서 "진우 님께서 수능 당일 국어 영역 문제 풀이 라이브를 진행하실 계획이라고 알고 있는데, 괜찮으시다면 저도 해당 방송에 참여해 함께 국어 영역 시험지를 풀고 각자의 풀이가 끝난 후 채점 및 해설에 대한 논의를 진행해 보는 것은 어떨까 제안드린다"고 밝혔다.

합동 방송을 통해 이진우의 실력을 보다 투명하게 보여주고 싶다는 뜻도 내비쳤다. 이진형은 "비록 진우 님에 비해 부족한 실력이겠지만 역대 가장 어려운 국어 시험 중 하나로 평가받는 2019학년도 수능 국어 영역을 치러본 경험이 있는 만큼 진우 님의 실력을 보다 투명하게 보여드리고 그 결과에 대한 신뢰를 높이는 데 보탬이 될 수 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 최근 시험장에서 AI 안경 등을 이용한 부정행위가 적발되면서 첨단 기기를 활용한 시험 부정행위에 대한 경각심이 높아졌다. 여기에 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 AI와 전자기기를 이용한 부정행위를 인정하면서 논란은 더욱 확산됐다.

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이 과정에서 LEET 최초 만점자인 이진우에게도 의혹의 시선이 향했다. 이에 이진우는 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험 당일 1교시 국어 영역 문제지가 공식 공개되는 즉시 이를 인쇄해 직접 풀이하고 채점하는 전 과정을 생중계하겠다고 밝히며 정면 돌파를 예고했다.

이런 가운데 2019학년도 수능 만점자인 이진형까지 합동 방송을 제안하면서 두 사람의 만남이 성사될지 관심이 집중되고 있다. 이진우가 제안을 받아들일 경우 수능 국어 영역 풀이를 통해 자신의 실력을 직접 보여주는 동시에 대중의 의혹에도 답할 기회가 될 전망이다.

한편 이진형은 2019학년도 대학수학능력시험 만점자로 서울대학교 의과대학을 졸업한 뒤 의사로 활동하고 있다. tvN '문제적 남자'와 웨이브 오리지널 '피의 게임2', '피의 게임X' 등에 출연하며 방송인으로도 이름을 알렸다. 특히 '피의 게임2'에서는 최종 우승을 차지하며 뛰어난 두뇌 플레이로 주목받았다.