"내가 알던 한소희 맞아?"…'금발 탈색' 파격 변신+도발적 눈빛 장착

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한소희가 파격적인 금발 변신으로 시선을 사로잡았다.

패션 매거진 엘르 코리아는 16일 공식 채널을 통해 한소희의 12월호 커버와 화보를 공개했다.

한소희는 금발 헤어스타일과 보랏빛 아이 메이크업으로 몽환적이고 신비로운 분위기를 완성했다.

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화보 속 한소희는 투명한 피부와 강렬한 눈빛으로 특유의 개성을 드러냈다. 분홍빛 꽃을 든 채 카메라를 응시하는 모습에서는 차가우면서도 매혹적인 분위기가 풍겼다. 콘크리트 사이로 피어난 꽃을 연상시키는 연출도 눈길을 끌었다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서는 일상에 대한 생각을 전했다.

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한소희는 "예전에는 혼자 보내는 시간이 많았다면 나를 다채롭게 채워주는 사람들과 함께하는 것이 가장 평온한 일상이라는 걸 알게 됐다"고 말했다.

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이어 "별것 없어도 값진 시간들, 때로는 지루한 시간이 흘러도, 이미 했던 얘기를 또 하게 되더라도 좋아하고 사랑하는 사람들과 함께하는 시간은 늘 즐겁다"고 덧붙였다.

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연기와 삶에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "연기도 삶도 열심히 표현하고 살아내는 게 늘 숙제인데, 지치지 않기 위해 많은 고민을 한다"며 "주위를 둘러보면 더 치열하게 사는 사람들이 있어서 그 시간을 함께 버틸 수 있었던 것 같다"고 전했다.

한소희의 화보를 접한 누리꾼들은 "내가 알던 한소희 맞아?", "과감한 변신", "금발도 잘 어울리네" 등의 반응을 보였다.

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한소희는 올해 개봉한 영화 '인턴'에 출연했으며, 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'에서는 변우석과 호흡을 맞춘다.

narusi@sportschosun.com