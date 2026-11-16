혜은이, 母 생활비 500만원도 부족했던 이유.."오빠한테 돈 줬더라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 혜은이가 오빠의 생활비까지 감당했던 사연을 전해 안타까움을 자아냈다.

14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '불효자는 웁니다'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 혜은이는 "1980년대 당시 어머니에게 생활비를 500만 원씩 넉넉하게 드렸다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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그는 "어렸을 때 엄마가 돈 때문에 고생하던 모습이 마음 쓰여서 그때는 원 없이 해드렸다"고 말했다.

이어 "그런데 어느 날 엄마가 이야기하고 싶은 게 있는지 자꾸 머뭇거리셔서 왜 그러냐고 물었더니 '돈이 좀 더 필요하다'고 하셨다"며 당시를 떠올렸다.

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혜은이는 "내가 돈을 그렇게 주는데 무슨 돈이 더 필요하냐고 했더니 사실은 오빠한테 돈을 줬다고 하시는 거다"라며 속상한 심정을 털어놨다.

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결국 어머니에게 화를 냈다는 그는 "'나만 자식이냐. 왜 내가 주는 생활비를 오빠를 주냐'고 했다. 그때 진짜 화가 났다. 절대 화내는 사람이 아닌데 엄마한테 짜증이 났다"고 말했다.

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이어 "엄마가 '너는 돈을 잘 벌잖아'라고 하길래 '내가 돈을 얼마나 힘들게 버는지 아냐'고 했다. 화가 나는 걸 누르려니까 너무 힘들었지만 꾹 참고 말았다"고 회상했다.

혜은이는 "그러고 나서 일하러 갔는데 마음이 너무 불편했다. 그래서 일 끝나고 들어가서 엄마에게 먼저 사과하고 돈을 더 드렸다"고 전했다. 그러면서 "'나 모르게 해. 엄마 생활비에서 아껴서 줘'라고 했다"고 밝혀 안쓰러움을 안겼다.