'40세 셋째 임신' 박슬기, 벌써 만삭같은 D라인 "배 너무 나와 못 감춰, 7개월차"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박슬기가 40세의 나이에 셋째 임신 소식을 전한 가운데, 남편에게 임신 사실을 처음 알렸던 순간을 공개해 뭉클함을 안겼다.

박슬기는 16일 자신의 계정을 통해 셋째 임신 소식을 전하며 팬들의 축하에 감사 인사를 건넸다.

그는 "다들 너무 축하해 주셔서 정말 감사하다. 셋째라 임신 기간도 조용히 지나가고 싶었는데 첫째, 둘째 때랑은 너무 다르게 배가 나와서 더 이상은 못 감추겠더라. 아! 본디 제 배가 좀 있기도 했었다"라고 너스레를 떨며 임신 사실을 공개하게 된 이유를 밝혔다.

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이어 "지난여름, 기다리던 아기라 제가 먼저 알게 되었고 결기 선물은 요거로 퉁쳤다. 서로에게 이만한 선물 없지 않냐"며 "태명은 방탄, 탄탄에 이은 '감탄'이에요. 오늘로 6개월 졸업하고 벌써 7개월에 접어든다"고 전했다.

또한 "태동도 조금씩 느껴지고 잘 크고 있는 것 같아 다행이다. 지금처럼 열심히 주어진 일도 해내고, 요령 있게 쉬기도 하면서 임신 기간도 잘 지내보겠다. 다시 한번 정말 정말 감사하다"고 덧붙이며 건강하게 출산을 준비하겠다는 마음을 드러냈다.

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이와 함께 공개된 영상에는 박슬기가 남편에게 셋째 임신 소식을 처음 알리는 특별한 순간이 담겼다. 잠들어 있는 남편 곁에서 초음파 사진과 임신테스트기를 보여준 박슬기. 갑작스러운 소식에 잠에서 깬 남편은 믿기지 않는다는 듯 "거짓말 아니냐. 진짜로?"라고 되물으며 놀라움을 감추지 못했다.

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이내 임신 사실을 확인한 남편은 박슬기를 끌어안으며 기쁨을 나눴다. 특히 그는 "내가 축하받을 게 아니라 내 사랑이 축하받아야 한다"라고 말해 뭉클함을 더했다. 아내의 고생과 노력을 먼저 헤아리는 남편의 따뜻한 반응에 두 사람의 행복한 순간이 고스란히 전해졌다.

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이에 박슬기는 "다섯이서 행복하자"라고 덧붙이며 새롭게 찾아온 가족을 향한 애정을 드러냈다. 오랜 기다림 끝에 찾아온 셋째인 만큼 부부에게 더욱 특별한 선물이 된 것으로 보인다.

한편 1986년생인 박슬기는 지난 2016년 1세 연상의 비연예인 공문성 씨와 백년가약을 맺었다. 이후 결혼 4년 만인 2020년 첫째 딸 소예 양을 낳았으며, 지난해인 2024년 둘째 딸 리예 양을 출산한 데 이어 2년 만에 셋째까지 품에 안는 겹경사를 맞게 됐다.