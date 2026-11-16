[단독] 에이티즈 최산, 드디어 '라스' 출격…'북부대공'썰 직접 해명

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.12/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ) 최산이 드디어 '라디오스타'에 뜬다.

스포츠조선 취재 결과, 최산은 최근 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 녹화를 마쳤다. 녹화는 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다는 후문이다.

에이티즈 멤버가 '라디오스타'에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 특히 최산은 그간 '라디오스타'에 직접 출연하지 않았음에도 여러 게스트의 입에 오르내리며 남다른 존재감을 드러낸 바 있다.

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지난 7월 방송에서는 모델 겸 방송인 이혜정이 최산을 향한 팬심을 고백해 화제를 모았다. 당시 이혜정은 "지금까지 한 번도 아이돌을 좋아해 본 적이 없는데, 최근 최산의 매력에 푹 빠졌다"며 최산의 영상을 찾아보다 꿈에 나타날 정도로 좋아하게 됐다고 밝혔다. 심지어 남편인 배우 이희준에게서 최산의 모습이 보인다고 말해 웃음을 자아냈다.

지난 8월에는 코미디언 유영우가 최산의 '북부대공' 챌린지를 패러디한 '복부대공'을 선보이기도 했다. 이어 9월에는 배우 김정난이 에이티즈를 향한 남다른 팬심을 드러냈다. 데뷔 때부터 에이티즈를 눈여겨봤다는 김정난은 콘서트에 초대받아 다녀온 일화를 공개하며 '성공한 덕후' 면모를 뽐냈다.

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가장 최근인 지난 11일 방송에서도 포레스텔라 고우림이 최산보다 먼저 '북부대공'이라는 별명으로 불렸던 사연을 공개한 바 있다.

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이처럼 출연 전부터 '라디오스타'에서 여러 차례 소환됐던 최산이 직접 스튜디오에 입성한 만큼, 어떤 입담과 예능감을 보여줄지 관심이 모인다.

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특히 최산은 에이티즈 전작 '배드' 흥행과 함께, 에이티즈의 대중적 인지도를 높였다. '배드' 챌린지로 각종 플랫폼 알고리즘을 장악하는가 하면, 여기에 '북부대공'이라는 별명까지 얻었다.

이에 힘입어 에이티즈는 신보 활동과 함께, 예능 활동도 활발히 이어가고 있다. 지난 14일 JTBC '아는 형님'에 출연한 데 이어, 15일에는 JTBC '냉장고를 부탁해'를 통해 시청자들과 만났다. 여기에 MBC 장수 토크 예능 '라디오스타'까지 출연하며 물오른 예능감을 보여줄 예정이다.

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최산도 지난 12일 열린 에이티즈 미니 15집 간담회에서 "정말 꿈 같은 나날을 보내고 있다. 예능이나 인터뷰 촬영을 가면 해외에서 얼마나 잘된 그룹인지 설명할 일이 많았는데, 이제는 에이티즈라고 하면 다들 바로 알아봐 주신다"며 높아진 인지도를 실감한다고 밝혔다.

에이티즈는 지난 13일 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'을 발매하고 타이틀곡 '업'으로 활동 중이다. 신보는 한터차트 실시간 음반 차트와 써클차트 실시간 리테일 앨범 차트에서 1위를 기록했으며, 대만, 튀르키예, 핀란드 등 여러 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트에서도 정상을 차지했다. 타이틀곡 '업' 역시 오스트리아, 벨라루스, 페루 등에서 아이튠즈 톱 송 차트 최상위권에 진입했다.

최산이 출연하는 MBC '라디오스타' 방송 일정은 미정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com