넥슨, 'FC 모바일' 이용자 참여형 광고 공모전 개최…총상금 6000만원

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넥슨이 이용자가 직접 게임 광고를 제작하고 실제 광고 집행까지 참여하는 이색 공모전을 마련했다.

넥슨은 16일 자사가 서비스하는 'EA SPORTS FC 모바일'의 광고 공모전 '애드(AD)립'을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 이용자가 직접 'FC 모바일' 광고 영상을 기획·제작하고, 선정된 작품을 실제 게임 광고로 활용하는 참여형 프로젝트다. 전문적인 영상 제작 경험이나 활동 분야에 관계없이 누구나 참여할 수 있으며, 이용자들의 개성과 아이디어를 게임 마케팅에 반영한다는 점에서 눈길을 끈다.

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참여 기간은 16일부터 12월 6일까지다. 참가자는 'FC 모바일'을 소개하는 15초 이상 1분 이내의 광고 영상을 제작해 개인 인스타그램 계정에 공식 계정을 태그한 릴스 형태로 게시하면 된다. 넥슨은 우수작을 선정해 제작 지원금 100만원을 지급하고, 해당 작품을 12월 7일부터 20일까지 인스타그램과 페이스북 등 메타 플랫폼을 통해 실제 광고로 송출할 예정이다.

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최종 순위는 광고를 통해 발생한 게임 다운로드 횟수로 결정한다. 결과는 12월 22일 발표하며, 1위 3000만원, 2위 2000만원, 3위 1000만원 등 총 6000만원의 상금을 수여한다. 상위 3명에게는 왕복 항공권과 숙박권, 경기 관람 티켓 등을 포함한 독일 프로축구단 바이에른 뮌헨 클럽투어 기회도 제공한다.

이용자를 단순한 광고 소비자에서 콘텐츠 제작자이자 마케팅 참여자로 확장했다는 점이 이번 공모전의 특징이다. 특히 제작물의 실제 광고 성과를 다운로드 횟수로 평가하는 방식으로 이용자의 창의성과 대중적인 확산력을 함께 겨루도록 설계했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com