네오플, 2027년 채용연계형 인턴십 '네오플레이어' 모집…게임기획 인재 두 자릿수 선발

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네오플이 대표 IP '던전앤파이터'의 경쟁력 강화와 신작 개발을 이끌 게임기획 인재 확보에 나선다.

네오플은 16일부터 30일까지 2027년도 채용연계형 인턴십 프로그램 '네오플레이어' 지원자를 공개 모집한다고 밝혔다.

이번 채용은 '던전앤파이터' IP를 중심으로 사업과 개발 영역을 확장하고 있는 네오플의 인재 확보 전략의 일환이다. 기존 라이브 게임의 서비스 경쟁력을 높이는 동시에 '던전앤파이터 클래식' 등 신규 프로젝트 개발에 필요한 기획 인력을 확보한다는 목표다.

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모집 직군은 게임기획 단일 분야로, '던전앤파이터'를 비롯한 3개 프로젝트에서 두 자릿수 규모의 인원을 선발한다. 근무지는 제주와 서울이며, 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업 예정자로 인턴십 기간 풀타임 근무가 가능하면 지원할 수 있다.

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'네오플레이어'는 실제 개발 현장에 투입돼 실무 경험을 쌓을 수 있도록 설계된 채용연계형 프로그램이다. 선발된 인턴은 라이브 서비스와 신규 개발 프로젝트에 배치돼 게임 콘텐츠 기획 업무 등을 경험하게 된다. 인턴십은 6개월간 진행되며, 급여는 정규직과 동일한 수준으로 지급한다. 근무 기간 평가를 거쳐 정규직으로 전환될 기회도 주어진다.

서류 접수는 30일 오전 11시까지 넥슨컴퍼니 채용 홈페이지에서 진행한다. 지원자 전원을 대상으로 온라인 AI 면접을 실시해 게임 기획자로서의 기본기와 공통 역량을 평가하며, 이후 네오플 서울지사에서 대면 면접과 인성검사를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 2027년 1월부터 근무를 시작한다.

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네오플 김동수 인사실장은 "네오플의 실제 프로젝트에 합류해 업무를 충분히 경험하며 회사를 알아가고 역량을 키울 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "게임 기획자로서 첫걸음을 네오플에서 시작해 '던전앤파이터' IP와 함께 성장하고자 하는 분들의 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

한편 네오플은 지난 9월 고용노동부가 주관하는 '2026년 대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다. 하반기에도 '던전앤파이터' 프로젝트 인력 충원을 위한 집중 채용을 진행하는 등 개발 경쟁력 강화를 위한 인재 투자를 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com