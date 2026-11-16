카카오게임즈 '아키에이지 S', 개발진 Q&A 공개…PC MMORPG로 차별화

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협'의 개발 방향과 주요 콘텐츠를 공개했다. 원작의 핵심 요소인 생활·경제 시스템을 계승하면서 PC 전용 조작 체계와 이용자 간 경쟁을 강화해 모바일 중심으로 재편된 MMORPG 시장에서 차별화를 꾀한다.

카카오게임즈는 16일 얼라인스튜디오가 개발중인 신작 PC MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협'의 개발진 Q&A 영상을 공개했다고 밝혔다.

이번 영상은 앞서 공개한 개발 다큐멘터리에 이어 이용자들의 질문에 개발진이 직접 답하는 후속 콘텐츠다. 김경태 총괄 PD와 정석원 PD가 출연해 개발 중인 빌드를 시연하며 주요 시스템과 개발 방향을 소개했다.

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김경태 총괄 PD는 '아키에이지 S'가 원작 IP를 활용하지만 별도의 게임성을 갖춘 독립적인 작품으로 기획됐다고 설명했다. 보다 많은 이용자가 쉽게 접근할 수 있도록 진입 장벽을 낮추면서도 이용자 중심의 경제 시스템과 경쟁 요소를 통해 새로운 재미를 제공하는 데 초점을 맞췄다는 것이다.

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개발진은 기획 초기부터 PC 전용 MMORPG로 개발했으며, 현재 모바일 버전 출시 계획은 없다고 밝혔다. 마우스를 활용한 포인트 앤 클릭 방식과 WASD 키보드 조작을 지원하며, 투사체를 직접 조준하거나 상대 공격을 회피하는 등 이용자의 조작 능력이 전투에 영향을 미치는 구조를 선보였다.

무기와 스킬, 방어구 조합을 통한 전투의 다양성도 강조했다. 양손검과 한손검, 활, 지팡이, 단검 등 무기별 플레이 스타일을 구현했으며, 같은 무기를 사용하더라도 스킬과 방어구 구성에 따라 공격과 방어, 단일 대상 및 광역 공격 등 서로 다른 역할을 수행할 수 있도록 설계했다.

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생활 콘텐츠와 경제 시스템은 원작의 핵심 정체성을 이어가는 방향으로 개발되고 있다. 개인 하우징은 채집과 생산, 제작의 거점이자 이용자 간 교류 공간으로 활용된다. 무역은 PvP 부담 없이 즐길 수 있는 내륙 무역과 경쟁 및 약탈이 발생하는 지역의 무역으로 구분했다.

해상 콘텐츠는 여러 서버의 이용자가 만나 경쟁하는 형태를 지향한다. 특히 파티원들이 하나의 함선에 탑승해 조작과 포격, 수리 등의 역할을 나눠 수행하는 협력형 해상전도 공개했다.

경제 시스템은 원작의 노동력 시스템을 도입하지 않는 대신 토지의 비옥도와 가공 시간 등을 통해 생산량을 조절할 계획이다. 수익모델(BM) 역시 캐릭터 능력치를 직접 판매하기보다는 멤버십과 프리미엄 패스, 스킨 등 외형 아이템을 중심으로 구성한다는 방침이다.

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개발진은 이용자들이 게임을 직접 경험할 수 있도록 기존 소규모 테스트보다 참여 범위를 확대한 테스트도 준비하고 있다고 밝혔다. 향후 개발 과정에서도 이용자 의견을 적극 반영하고, 공개 가능한 개발 현황과 실제 플레이 모습을 순차적으로 선보일 예정이다.

'아키에이지 S'는 원작 '아키에이지'의 1대 기획팀장을 거쳐 PD를 역임한 김경태 총괄 PD가 개발을 이끌고 있다. 원작의 핵심 요소를 현대적인 게임 트렌드에 맞춰 재해석한 작품으로, 2027년 2분기 글로벌 출시를 목표로 개발중이다. 해외 시장에서는 스팀을 통해 서비스할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com