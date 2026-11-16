웹젠, '지스타 2026'서 100부스 규모 전시…'디겜폭' 시연·게임 OST 공연 선보여

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웹젠이 지스타 2026에서 신작 게임 시연과 게임 IP를 활용한 다양한 현장 프로그램을 선보인다.

웹젠은 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'에 100부스 규모의 전시관을 마련하고, 신작과 주요 게임 IP를 소개한다고 밝혔다.

'VISIT WEBZEN'을 주제로 꾸며지는 전시관은 신작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(이하 '디겜폭: LAST STAGE')를 중심으로 구성된다. 부스 한쪽에는 게임 속 공성전을 재현한 전시 공간과 시연존을 마련해 관람객들이 웹툰 원작의 게임 구현도와 전략적인 플레이를 직접 경험할 수 있도록 했다.

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전시 기간에는 게임 개발진과 관람객이 만나는 공개 토크쇼도 열린다. 21일에는 개발사인 웹젠의 자회사 웹젠크레빅스 김동현 대표를 비롯한 주요 개발진이 무대에 올라 개발 과정과 게임 콘텐츠에 대해 이야기를 나눈다.

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게임 음악을 활용한 공연도 준비했다. 가야금 연주 인플루언서 한승은과 퓨전 국악 밴드 퀸(QUEEN)은 웹젠 게임 OST를 국악으로 재해석해 들려주며, 비트박서 소너스(SONUS)와 일본 애니송 가수 아사카(ASAKA)도 무대에 오른다. 특히 아사카는 지난 10월 공개된 '테르비스' OST 'Dream in Blue'를 라이브로 처음 선보일 예정이다.

한국과 일본의 전문 코스플레이 모델들은 '디겜폭: LAST STAGE'와 '뮤 테오스'의 주요 캐릭터를 재현한다. 웹젠의 기존 인기 게임 캐릭터로 구성한 '웹젠 올스타' 코스프레 무대도 진행한다.

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이밖에 출품작 관련 굿즈를 받을 수 있는 스탬프 미션과 금화 낚시 이벤트 등 관람객 참여 프로그램도 운영한다. 행사 세부 일정과 내용은 웹젠의 지스타 2026 브랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com