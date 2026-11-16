씨엘, '언팔' 박봄 건강 상태 언급 "2NE1 신곡 준비했지만 회복이 우선"

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[스포츠조선 이우주 기자] 2NE1 씨엘이 테디와 다시 손을 잡은 이유를 밝혔다.

더블랙레이블 공식 유튜브 채널에서는 15일 씨엘의 인터뷰 영상이 담겼다.

YG엔터테인먼트를 떠나 1인 기획사를 설립해 활동하던 씨엘은 지난 13일 더블랙레이블과 전속계약을 통해 테디와 다시 손을 잡게 됐다.

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2NE1은 지난해 데뷔 15주년을 맞아 완전체 콘서트를 통해 팬들과 만났다. 씨엘은 "15주년에 맞춰야 해서 2NE1의 신곡 없이 투어가 진행됐다. 신곡을 못 낸 게 너무 아쉽더라. '누구와 작업하면 가장 그래도 의미 있고 좋을까?' 싶다가 테디 오빠를 찾아갔다"고 2NE1 신곡을 위해 더블랙레이블을 먼저 찾아갔다고 밝혔다.

씨엘은 "'신곡을 준비해야지'는 제가 욕심내서 한 거지 누가 진행시키고 그런 게 아니어서 멤버들한테도 어떻게 될지 모르니까 비밀로 했다. '일단 오빠 만나서 얘기해봐야지' 했는데 그때 봄 언니 건강도 그렇고 그게 제일 우선이기도 했다. 또 그때 다라 언니가 자기가 솔로 프로젝트를 준비했고 활동하고 싶다 해서 일단 그걸 먼저하고 기회가 되면 하면 되지 하고 있다가 테디 오빠와 2026년에 작업해서 음악이 나와도 재밌겠다는 생각이 들더라. 그래서 오빠와 얘기하다가 이번 앨범을 함께 하기까지 됐다"고 밝혔다.

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신곡은 더블랙레이블의 색깔을 표현해봤다며 "어떻게 보면 취향이 맞았던 사람이 만든 회사지 않냐. 프로듀서분들도 많고 그분들 색깔이 들어가고 의견이 들어가는 것도 새로워서 재밌었다"고 밝혀 기대를 모았다.

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한편, 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 이후 박봄은 지난 3월 돌연 SNS에 산다라박의 마약 투약을 주장하며 양현석 전 YG 대표, 작곡가 테디, 씨엘 등의 실명을 거론해 파장이 일었다. 이에 산다라박은 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"며 주장을 부인, 씨엘과 함께 박봄의 SNS 계정을 언팔로우했다.

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wjlee@sportschosun.com