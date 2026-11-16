NC AI, 게임 개발자 커뮤니티 '판교 빌더스' 출범…AI 게임 제작 노하우 공유

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NC AI가 게임 개발자들과 AI 기반 게임 제작 경험을 공유하는 업계 커뮤니티를 출범시켰다. AI 기술을 게임 개발 현장에 접목하는 사례가 늘어나는 가운데, 개발자들과의 직접적인 소통을 통해 자사 크리에이티브 AI 플랫폼 '바르코(VARCO)'의 활용도를 높이고 산업 내 접점을 확대하려는 행보다.

NC AI는 게임 업계 네트워킹 밋업 '판교 빌더스'의 첫 행사인 '빌더스 나잇'을 최근 개최했다고 밝혔다. 이번 행사에는 게임 개발자와 업계 관계자 70여명이 참석해 AI를 활용한 게임 제작 사례와 실무 노하우를 공유했다.

'판교 빌더스'는 NC AI가 게임 개발자들과 직접 만나 AI 기반 창작 도구의 활용 사례를 소개하고, 개발 현장의 경험과 아이디어를 나누기 위해 마련한 커뮤니티다. 소속 회사나 직군에 관계없이 게임 개발자와 창작자들이 자유롭게 교류하고 협업 가능성을 모색하는 자리로 운영된다.

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첫 행사인 '빌더스 나잇'은 'AI로 게임 빌드하기'를 주제로 진행됐다. 첫 번째 세션에는 스레드 팔로워 약 1만2000명을 보유하고 '가짜게임잼'을 운영하는 게임 프로그래머 셰이더쿠가 연사로 나서 AI를 활용한 게임 개발 노하우를 소개했다. 바르코로 제작한 3D 에셋의 게임 적용부터 AI 도구 연동, 렌더링 성능 최적화, 시각 및 사운드 연출까지 실제 제작 과정에서 활용할 수 있는 방법을 공유했다.

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이어 바르코 3D 김장영 팀장과 바르코 사운드 조남현 팀장이 각각 3D 에셋과 사운드 제작 과정에서 AI를 활용하는 방법을 설명했다. 실제 게임 제작 파이프라인에 바르코를 적용한 사례를 소개하고, 작업 시간을 줄이면서 결과물의 품질을 높이기 위한 실무적인 고려 사항도 전달했다.

NC AI는 게임 산업에서 축적한 연구개발 경험을 바탕으로 크리에이티브 AI 플랫폼 바르코를 개발했다. 생성형 AI를 활용해 3D 에셋과 사운드 등을 제작할 수 있는 도구로, 반복적인 작업을 줄이고 개발자가 창작에 집중할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

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행사 이후에는 참가자들이 개발 현장의 고민과 관심사를 공유하는 네트워킹 프로그램이 이어졌다. NC AI는 참석자 전원에게 바르코 1개월 무료 이용권을 제공해 행사에서 소개된 AI 창작 도구를 실제 제작 과정에서 경험할 수 있도록 했다.

NC AI는 '지스타 2026'에서도 바르코 알리기에 나선다. 19일부터 21일까지 부산에서 체험 카페를 운영하며 방문객들이 바르코 3D와 바르코 사운드를 직접 사용해 볼 수 있도록 할 예정이다. 게임 개발사와 제작팀을 대상으로 프로젝트 환경에 맞는 바르코 도입 상담도 진행한다. NC AI는 앞으로 '판교 빌더스'를 정기적으로 개최해 게임 개발자들의 지속적인 교류와 협업을 지원할 계획이다.

이연수 NC AI 대표는 "게임 개발 현장의 고민에서 출발해 AI 기술을 발전시켜 온 만큼 실제 게임을 만드는 개발자들과의 소통을 중요하게 생각한다"며 "판교 빌더스가 다양한 개발자들이 경험과 아이디어를 나누고 새로운 가능성을 발견하는 커뮤니티로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com