'불꽃야구2' 16일 결방에 '야천' 정성훈 나선다…박용택 vs 이대호 '시빌워 드래프트'도 진행

[스포츠조선 김소형 기자] 유튜브 야구 예능 '불꽃야구2'가 16일 본편 방송을 쉬어간다.

스튜디오C1은 공식 유튜브 커뮤니티를 통해 사전 공지한 대로 이날 오후 8시 본편을 공개하지 않는다고 밝혔다.

제작진은 공식 유튜브 채널을 통해 이날 예정된 본편 대신 특별 콘텐츠를 선보인다고 공지했다.

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이날 오후 7시에는'야천' 정성훈이 시청자들의 질문에 직접 답하는 라이브 방송 '200문 200답 LIVE'와 '시빌워 드래프트'가 진행될 예정이다.

이미지 출처=스튜디오C1

제작진은 '결방의 아쉬움을 채우기 위한 야천 강림'이라는 문구로 방송을 예고했다. 스튜디오C1 공식 유튜브 커뮤니티 게시물 댓글을 통해 정성훈에게 평소 궁금했던 질문을 남길 수 있다. 다만 정성훈 특유의 짧고 시크한 답변 스타일을 예고하며 "대답 길게 하라고 요구하면 라이브 종료", "노잼이라고 눈치 주면 라이브 종료"라는 주의사항도 덧붙였다. 또한 '단답왕'의 200답을 채우려면 질문이 턱없이 부족할 수 있으니 질문을 많이 남겨달라고 당부했다.

이미지 출처=스튜디오C1

이와 함께 '시빌워 드래프트'도 진행한다. 오는 12월 열리는 스페셜 매치에서 맞붙을 두 팀의 선수 구성을 위한 과정이다. 박용택 감독이 이끄는 용택 파이터즈와 이대호 감독의 대호 파이터즈가 선수 선발을 통해 맞대결을 준비한다. 한편 두 팀의 대결인 '불꽃 파이터즈 시빌 워'는 오는 12월 13일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 개최된다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com