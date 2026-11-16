"육아휴직 후 곧바로 퇴사라니"…임현주, MBC 퇴직에 시선 싸늘

사진=임현주 전 MBC 아나운서 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 두 딸을 둔 엄마가 10개월의 육아휴직을 마치고 현업으로 복귀하는 대신 퇴사를 택했다. MBC를 떠나는 임현주 아나운서의 행보에 불편한 시선이 쏠리는 이유다.

임현주 MBC 아나운서는 16일 자신의 SNS를 통해 "MBC를, 아나운서국을 떠난다. 2013년 3월에 입사해 13년 8개월간 재직한 회사를 떠나기까지 적지 않은 시간을 고민했다"며 퇴사 소식을 알렸다.

그가 밝힌 퇴사의 이유는 "조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제는 회사 밖의 세계를, 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자는 결심"이다. "어떤 결정을 내리든 가지 않은 길에 대한 후회가 남을지도 모른다는 생각에 스스로에게 묻고 또 물었다"면서 지난 고민의 과정을 고백하는 한편 "어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 한다. 새로운 만남과 제안에도 열려 있다"며 향후 프리랜서 활동 및 새로운 도전에 대한 의지도 숨기지 않았다.

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다만 임현주 아나운서가 최근 육아휴직을 마치고 돌아온 뒤 퇴사를 선언한 배경을 두고 일각에서는 비판도 나온다.

사진=임현주 전 MBC 아나운서 SNS

임현주 아나운서는 2023년 2월 작가 다니엘 튜더와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 지난해 2월 둘째 딸을 출산했고, 올해 1월부터 육아휴직을 해왔다. 그런데 11월 들어 현업으로 복귀하지 않겠다고 밝힌 것.

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물론 육아휴직은 법적으로 보장된 권리이며, 직업을 그만두고 프리랜서로 나서는 것 또한 대한민국 헌법 제15조가 보장한 직업 선택의 자유다. 결혼과 거듭된 출산, 육아 과정을 거치며 일과 가정을 두고 고민했을 임현주 아나운서의 심경 또한 대중의 공감을 받을만하다.

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하지만 육아휴직 제도는 '엄마' 인력의 경력 단절 예방 및 현업으로의 원활한 복귀에 초점을 맞추고 있다. 현업 복귀의 첫발을 떼지도 않고 휴직 종료와 퇴사 발표가 맞물린 시점에 대해 시선이 쏠릴 수밖에 없다.

사진=임현주 전 MBC 아나운서 SNS

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동료들에게 장기간의 인력 공백 부담만 안긴 채 휴직 여유를 누린 뒤 프리랜서 '탐험'에 나선 임현주 아나운서의 행보는 "항상 진심과 최선을 되새겼다"는 본인의 소감과는 다르게 도의적으로 아쉬운 행동이라는 지적이 나오는 이유다.

MBC 공식 자료에 따르면, MBC는 출산휴가의 경우 법정 기준(90일)보다 긴 100일을 부여하며, 육아휴직은 최대 18개월까지 쓸 수 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com