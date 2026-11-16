이서진, 주말 예능 점령한 유재석에 팩폭 "'런닝맨' 좀 그만하라"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이서진이 SBS 장수 프로그램 '런닝맨'을 맡은 유재석에게 팩폭을 날렸다.

16일 SBS 측은 "'상남자 my스타' 김종국의 수발보다 더 힘든 유산소 지옥"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 'my스타'로 등장한 김종국과 그의 일일 매니저를 맡게 된 이서진, 김광규의 모습이 담겼다.

이날 이서진과 김광규는 자신들이 모셔야 할 'my스타' 김종국을 데리러 '런닝맨' 촬영 현장을 찾았다.

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두 사람이 현장에 도착하자 유재석은 "생각보다 오래하네?"라고 너스레를 떨었다. 이에 이서진은 "너나 '런닝맨' 그만하라"고 받아치며 특유의 거침없는 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

잠시 후 진짜 주인공 김종국이 등장했다. 김종국은 두 사람을 발견하자마자 90도로 깍듯하게 인사한 뒤 "오셨어요 형님"이라고 반갑게 맞이했다.

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이후 이서진은 김종국을 향한 각별한 애정을 드러내 눈길을 끌었다. 그는 김종국을 두고 "남자답고 의리 있다고 하지 않냐. 종국이가 제일 남자답고 제일 의리 있다고 생각한다"고 극찬했다. 평소 친분을 쌓아온 김종국의 성품과 의리를 높이 평가한 것.

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이에 김종국은 특유의 자신감 넘치는 태도로 "저는 매니저를 매니저처럼 하고 다니지 않는다"며 일일 매니저들의 수발이 크게 어렵지 않을 것이라고 예고했다. 그러나 김종국의 호언장담과 달리 본격적인 일정이 시작되자 이서진과 김광규에게 쉴 틈 없는 잔소리가 쏟아졌다.

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김광규가 주스를 마시려 하자 김종국은 곧바로 "식탐 자제하라"고 지적했다. 여기에 "물티슈 몇 개 썼냐", "고기를 드시면 어떻게 하냐"며 식단과 생활 습관까지 꼼꼼하게 간섭했다. 매니저를 수발하는 스타가 아니라 매니저들의 일거수일투족을 관리하는 감독관에 가까운 모습으로 웃음을 자아냈다.

결국 두 사람은 김종국의 철저한 관리 아래 삼겹살 대신 닭가슴살로 식사를 해결하는 처지가 됐다. 여기서 끝이 아니었다. 영상 말미에는 김종국이 두 사람을 데리고 헬스장으로 향하는 모습까지 예고됐다. 평소 운동에 진심인 김종국답게 일일 매니저들에게도 운동의 중요성을 몸소 전수한 것. 단순한 매니저 업무를 넘어 식단 관리부터 운동까지 이어지는 김종국표 혹독한 관리에 두 사람이 무사히 일정을 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.

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한편 김종국의 남다른 운동 사랑과 이서진, 김광규의 고군분투가 담긴 방송은 20일 '비서진'에서 공개된다.