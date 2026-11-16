크래프톤, 개발자 교류 행사 'KDC WEEK 2026' 개최…글로벌 개발자 1000명 참여

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크래프톤이 국내외 개발자들이 게임 제작 경험과 기술적 인사이트를 공유하는 교류의 장을 마련했다. 15년간 이어온 자체 개발자 컨퍼런스를 통해 사내 개발 문화를 강화하는 동시에 해외 스튜디오와 외부 게임업계 관계자까지 참여하는 글로벌 네트워크 확장에 나섰다.

크래프톤은 지난 12~13일 서울 성수동 'PUBG 성수'에서 연례 개발자 교류 행사 'KDC WEEK 2026'을 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 행사에는 전 세계 크래프톤 구성원과 외부 게스트 등 1000여명이 참여했다.

KDC(크래프톤 디벨로퍼스 커넥트·KRAFTON Developers Connect)는 2011년 블루홀 개발자 컨퍼런스(BDC)로 시작해 15년간 이어져 온 크래프톤의 개발자 교류 프로그램이다. 구성원들이 자발적으로 참여해 개발 과정에서 얻은 경험과 노하우를 공유하고, 새로운 기술과 게임 제작 방향을 논의하는 사내 개발 문화로 자리 잡았다.

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올해 행사의 주제는 크래프톤의 비전 슬로건인 'PIONEER THE UNDISCOVERED(파이어니어 더 언디스커버드)'로 정했다. 새로운 기술을 바탕으로 게임의 가능성을 확장하고 미지의 영역에 도전하는 개발자들의 경험을 조명하는 데 초점을 맞췄다.

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행사에서는 게임 기획과 프로그래밍, 인공지능(AI) 등 분야를 아우르는 27개 발표 세션이 진행됐다. 개발 과정에서 겪은 시행착오를 공유하는 라운드테이블과 폐기된 캐릭터의 초기 프로토타입을 전시한 'Failure Museum'도 마련했다. 발표뿐 아니라 세션 사이에 교류 시간을 배치해 직군과 스튜디오의 경계를 넘어 자유롭게 의견을 나누도록 했다.

특히 올해는 해외 개발자들의 참여가 확대됐다. 전체 27개 세션 가운데 14개를 해외 연사가 맡았으며, 언노운 월즈와 탱고 게임웍스, 일레븐스 아워 게임즈 등 크래프톤 산하 해외 스튜디오 개발자들이 각자의 제작 경험을 공유했다. 파트너사와 투자사, 인디 게임 개발자 등 외부 관계자도 초청해 사내 행사에서 게임 산업 전반의 교류 행사로 외연을 넓혔다.

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13일에는 '제2회 게임제너레이션 문화비평 대담회'도 열렸다. 이경혁 게임제너레이션 편집장이 진행을 맡고 변영주 감독, 이우혁 작가, 이준영 드림모션 대표가 참석해 영화와 소설, 게임을 관통하는 '이야기의 힘'을 주제로 각 분야의 관점과 경험을 나눴다. 게임제너레이션은 크래프톤의 후원으로 게임문화재단이 발간하는 게임비평 전문 웹진이다.

김영화 크래프톤 피플실장은 "KDC는 크래프톤 개발자들이 스스로 만들어 온 문화이자, 서로의 도전과 발견을 나누며 함께 성장하는 자리"라며 "앞으로도 개발자들이 서로 연결되고 도전할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com