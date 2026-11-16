박지성, 'NCT 드림' 막내에서 'T.C.I' 막내로…'크래시2' 활력 제조기 된다

사진 제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 NCT 멤버 겸 배우 박지성이 '크래시2 : 분노의 도로'에 새로운 활력을 불어넣는다.

ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(극본 오수진, 연출 박준우)는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결하는 노브레이크 직진 수사극으로, 2024년 방송 당시 속도감 넘치는 전개와 개성 강한 캐릭터들로 큰 인기를 끌었던 '크래시'의 두 번째 이야기다.

박지성은 이번 작품에서 기존 TCI 팀에 유일하게 새롭게 투입된 신입 순경 지대세 역을 맡았다. 그는 풋풋한 에너지와 거침없는 행동으로 베테랑 팀원들 사이에서 자신만의 존재감을 드러내며 극에 신선한 긴장감과 재미를 더할 예정이다.

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특히 박지성이 연기하는 지대세는 어릴 때부터 태권도장, 합기도 도장 등 안 다닌 도장이 없을 정도로 남다른 신체 능력을 지닌 인물이다. 여기에 어머니와 관련된 남모를 아픔을 간직하고 있어 액션부터 서사까지 입체적인 면모를 보여줄 전망이다.

무엇보다 박지성이 아역 활동을 거쳐 성인이 된 후 본격적인 연기에 도전하는 작품인 만큼, 지대세라는 캐릭터를 통해 어떤 얼굴과 매력을 선보일지 관심이 집중된다.

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박지성은 첫 방송을 앞두고 "6개월이 넘는 시간 동안 선배님들, 제작진분들과 함께 열심히 촬영한 '크래시2'가 드디어 시청자분들을 만나게 된다고 생각하니 설레는 마음이다. 지대세가 어떤 활약을 펼칠지 기대 부탁드리고, 더욱 강력해진 TCI와 함께 시청자분들께서도 본방 사수하며 즐겨 주셨으면 좋겠다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 소감을 전했다.

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한편, '크래시2 : 분노의 도로'는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com