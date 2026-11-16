'AI 커닝' 파장에 김선태도 등판…9급 공무원 국어 실시간 라이브

충주맨 시절 김선태. 사진=김선태 SNS

김선태의 '충주냥이' 도전 공지. 사진=김선태 유튜브 커뮤니티

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[스포츠조선 김영록 기자] '이슈 메이커' 전직 충주맨 김선태가 'AI 커닝 논란'에 발을 담근다. 수능을 사흘 앞두고 유쾌한 승부수를 던졌다.

전직 충주시 주무관이자 현 유튜버 김선태는 16일 자신의 유튜브 채널을 통해 '충주냥이(김선태)의 도전'을 예고했다.

김선태는 "2026 지방공무원 9급 국어 실시간 Live로 풀이합니다"라는 글과 함께 시험자로 '충주냥이'를 제시했다. 16일 오후 7시부터 18분간 '편집없이 원테이크로 생중계한다'는 말도 덧붙였다.

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이른바 '냥이'는 최근 전국을 뜨겁게 달구고 있는 각종 자격시험 AI 부정행위와 이를 둘러싼 공개 검증 열풍을 담은 논란이다. 2026 세무사 시험 수석 합격자가 온라인 커뮤니티에서 '세무냥이'라는 닉네임으로 활동했기 때문. 그는 AI 안경 의혹이 불거지자 이돈호 변호사의 법적 자문 하에 그의 유튜브 채널을 통해 "초소형 카메라와 이어폰을 활용해 AI 부정행위를 했다"고 자수했다.

이후 법학적성시험(리트, LEET) 만점자 이진우는 의혹이 사실이 아님을 증명하겠다며 수능 당일인 오는 19일 서울 대치동에서 수능 국어 풀이를 공개 검증하는 생방송을 예고한 상태다.

과거 '전지적참견시점' 출연 당시의 김선태. 사진=김선태 SNS

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전직 공무원으로서 자칫 위험할 수 있는 소재지만, 김선태는 '밈(meme)'의 달인답게 이번 이슈를 놓치지 않고 물었다. '충주냥이'라는 닉으로 이번 유행에 발빠르게 올라탄 모양새. 특히 편집 없는 '원테이크' 생중계 풀이를 강조한 점은 리트 만점자 이진우의 이슈까지 아우른 모양새다.

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이번 방송은 AI 부정행위 의혹에 얽매이지 않은 김선태 본인의 재미에 초점을 맞춘 콘텐츠다. 김선태다운 화제성 창출에 벌써부터 대중의 이목이 집중되고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com