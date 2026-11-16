민희진, 뉴진스 계약 해지 개입 전면 부인…"영향력 행사한 적 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 뉴진스의 전속계약 해지 과정에 개입한 혐의로 검찰에 송치된 민희진 전 어도어 대표 측이 수사 결과를 전면 부인하며 강하게 반발했다. 특히 당사자에게 정식 통보조차 이뤄지지 않은 상황에서 언론 보도가 먼저 나온 것을 두고 수사 정보 유출 의혹을 제기했다.

16일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 민 전 대표에게 업무상 배임 혐의를 적용해 사건을 검찰에 송치했다.

이번 수사는 뉴진스가 지난 2024년 11월 어도어와의 전속계약 해지를 선언하는 과정에서 민 전 대표가 어떤 역할을 했는지에 초점이 맞춰졌다. 경찰은 당시 민 전 대표가 멤버들의 계약 해지 결정에 영향을 미쳤다고 판단한 것으로 알려졌다.

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이와 관련해 민 전 대표 측은 공식 입장문을 통해 "피의자 본인조차 송치 사실을 전혀 알지 못했던 상황에서 특정 언론사가 입장을 묻는 연락을 취해온 지 불과 몇 분 만에 데스크 송고를 거쳐 영문판 기사까지 곧바로 출고된 일련의 정황은 매우 이례적이고 의문스럽다"고 밝혔다.

이어 "당사자가 수사 결과에 대한 공식적인 통지서조차 전혀 전달받지 못한 시점에 수사기관의 잠정적 판단과 혐의 내용이 특정 언론을 통해 이처럼 신속하게 보도된 것은 납득하기 어렵다"고 지적했다.

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민 전 대표 측은 수사기관의 공보 관련 규정도 문제 삼았다. 이들은 '검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정'과 '경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙' 등을 거론하며 정식 절차를 거치지 않은 수사 정보 공개에 대한 규정 위반 여부를 따져봐야 한다고 주장했다.

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특히 "언론에 정보가 유출된 시점과 경위에 대해 특정 세력과의 유착 가능성을 강력히 의심하지 않을 수 없다"며 수사 정보 유출 경위에 의혹을 제기했다.

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업무상 배임 혐의에 대해서도 전면 부인했다. 민 전 대표 측은 "앞서 서울 용산경찰서가 동일한 핵심 쟁점인 업무상 배임 및 경영권 관련 고발에 대해 혐의없음(불송치) 결론을 내린 바 있다"며 "민 전 대표는 지분 구조상 경영권 찬탈이나 배임 행위를 기도하거나 실행에 착수한 사실이 없다"고 강조했다.

이어 "동일한 혐의를 두고 수사기관에 따라 판단이 엇갈리는 부분에 대해서는 향후 검찰 수사 과정에서 철저히 바로잡힐 것"이라며 "뉴진스의 계약 해지 결정 역시 민 전 대표가 영향력을 행사하여 유도한 바가 전혀 없다"고 선을 그었다.

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끝으로 민 전 대표 측은 "정식 통보조차 이루어지지 않은 피의사실이 일사천리로 언론을 통해 확산되고, 이것이 장외 여론전으로 이어져 사법 절차의 공정성을 흔드는 상황에 대해 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "향후 검찰 수사와 법정 절차를 통해 객관적인 증거에 입각한 진실이 명백히 밝혀지기를 바란다"고 덧붙였다.

한편 민 전 대표는 하이브 및 어도어와 경영권 갈등을 빚어왔으며, 뉴진스의 전속계약 해지 선언 이후에도 관련 법적 분쟁이 이어지고 있다. 이번 사건은 경찰의 송치 결정에 따라 검찰 단계에서 추가적인 법적 판단을 받게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com