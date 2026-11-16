"능력 있는 클라라"…지인에 '샤넬 주얼리' 쿨하게 준 '대륙 스케일'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 클라라가 지인에게 명품 샤넬 귀걸이를 선뜻 선물하겠다고 나서며 '대륙의 여신'다운 남다른 스케일을 자랑했다.

클라라는 15일 자신의 SNS를 통해 중국 상하이의 한 훠궈 식당에서 지인들과 식사를 즐기는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 클라라는 지인이 착용한 진주 귀걸이를 바라보며 "그 진주 귀걸이 잘 어울린다"고 칭찬했다. 이에 지인은 "그럴 줄 알고 빌렸다"고 답했다.

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그러자 클라라는 "언니 가져. 잘 어울린다"며 뜻밖의 선물을 제안했다. 지인은 "샤넬이잖아"라며 명품 브랜드 제품이라는 사실을 언급했지만, 클라라는 아랑곳하지 않고 "언니 가져. 잘 어울려"라고 재차 말했다.

특히 고가의 명품 귀걸이임에도 지인에게 잘 어울린다는 이유만으로 선뜻 내주겠다고 나서는 클라라의 모습이 눈길을 끌었다.

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지인은 "대륙의 스케일 능력있는 클매"라며 "상하이 1등 훠궈집 데려가더니.. 샤넬준 썰"이라는 설명도 덧붙였다.

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클라라는 중국에서 배우로 활동하며 남다른 흥행 성적을 거둔 스타이기도 하다. 2016년 영화 '사도행자: 특별수사대'를 시작으로 '정성', '대홍포', '유랑지구2' 등 다수의 중국 영화에 출연하며 현지에서 입지를 다졌다.

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특히 클라라가 출연한 중국 영화들의 누적 흥행 매출액은 약 2조 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모았다. 다만 해당 금액은 출연작들의 전체 흥행 수익으로, 클라라 개인이 벌어들인 수입과는 차이가 있다.

한편 클라라는 오는 12월 7일 첫 방송되는 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'를 통해 약 10년 만에 국내 예능에 복귀한다. 지난 2019년 재미교포 사업가와 결혼했으나 2025년 8월 협의이혼한 그는 이번 방송에서 중국에서의 화려한 싱글 라이프와 배우로서의 일상, 그동안 공개하지 않았던 개인적인 이야기 등을 선보일 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com