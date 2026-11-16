'이동국 쌍둥이 딸' 재시·재아 맞아? "닮았지만 분위기 달라"..깜짝 근황 ('내새연3')

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 이동국의 쌍둥이 딸 재시와 재아가 한층 성숙해진 모습으로 눈길을 끌었다.

16일 tvN STORY, E채널 '내 새끼의 연애3' 측은 '쌍둥이지만 취향은 정반대? 쌍둥이들의 특별한 연애도전'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이동국은 재시, 재아의 인터뷰 영상을 보며 "재시가 원래 합숙을 못하는 일정이었다. 학교 때문에 뉴욕에 가야 하는 일정이었는데 (일정을) 바꿔서 출연을 하게 됐다. 재아가 혼자 뭔가 도전하는 걸 부담스러워했다"라고 말했다.

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영상 속 재시는 "우리는 매일 전화하고 같이 잘 때도 있고 많이 친하다"라며 재아와 남다른 우애를 전했다. 재아도 "언니라는 느낌보다는 친구같이 지내는 것 같다"라고 말했다. 재시와 재아의 투샷을 본 '내 새끼의 연애3' 아빠 패널들은 "둘이 분위기가 다른데 닮았다"라고 반응했다. 실제 재시와 재아는 앳된 티를 벗고 한층 성숙해진 모습과 물오른 비주얼을 뽐내며 눈길을 끌었다.

재시와 재아는 "서로 좋아하는 사람이 겹친다면?"이라는 질문이 주어지자 "그럴 일이 없을 것 같다"라며 서로의 이상형이 정반대라고 밝혔다. 재시는 이목구비가 진한 스타일을, 재아는 순둥순둥한 이미지의 두부상을 좋아한다고.

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이에 MC 김성주는 이동국에게 "한 남자를 두고 경쟁해도 상관없나"라고 질문했고, 이동국은 "강한 사람이 살아 남아야 한다. 지는 사람은 깨끗이 승복하는게 페어플레이 정신"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 이동국은 지난 2005년 결혼했으며 슬하에 2007년생 쌍둥이 딸 재시와 재아, 2013년생 쌍둥이 딸 설아와 수아, 2014년생 막내 시안 군을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com