드러머 리노 "父, 가족 가두고 집에 불 질러…팔자 참 드럽다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 드러머 리노가 어린 시절 아버지의 가정폭력으로 겪었던 충격적인 가족사를 털어놨다.

16일 유튜브 '이성미의 못간다'에는 드러머 리노가 출연해 파란만장했던 인생사를 고백했다.

이날 이성미는 리노를 소개하며 "세상말로 하면 팔자가 참 드럽다. 어떻게 저런 인생을 살았을까 싶다"며 "그런데 만나면 너무 밝고 긍정적인 에너지를 준다"고 말했다.

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리노는 어린 시절부터 아버지의 알코올 의존 문제와 가정폭력으로 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.

그는 "아버지가 알코올 중독증이 심해서 맨날 엄마를 괴롭혔다"며 "초등학교 4학년 때 아버지가 어머니와 저를 가둬놓고 집에 불을 지른 적이 있다"고 고백했다.

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이어 "아버지가 '이러느니 다 죽자'고 하면서 불을 질렀다. 단순히 술을 많이 드시는 게 아니라 상상 이상으로 험한 분이었다"고 당시를 떠올렸다.

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어머니 역시 오랜 가정폭력으로 극심한 고통을 겪었다고 했다. 리노는 성인이 된 뒤 어머니에게 생활비로 사용하라며 신용카드를 건넸지만, 어느 날 새벽 4시께 병원에서 17만 원가량이 결제됐다는 알림을 받았다고 밝혔다.

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그는 "엄마가 이 시간에 무슨 돈을 쓰지 싶었는데 병원이었다"며 아버지의 폭력으로 힘들어하던 어머니가 농약을 마셨던 사실을 전했다.

리노는 "인생에서 처음으로 드렸던 카드로 병원비가 결제되니까 마음이 너무 절망스러웠다"고 털어놨다.

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결국 어머니는 2017년 집을 떠났고, 리노는 어머니를 여성보호센터에 모셨다고 밝혔다. 이후 부모는 이혼했으며 접근금지 조치도 이뤄졌다고 설명했다.

그는 "화목한 가족을 잘 본 적이 없어서 불만인지도 모르고 살았다"며 어린 시절의 상처를 담담하게 고백해 안타까움을 자아냈다.

한편 리노(박리노)는 9세 때 드럼을 시작해 중학교 2학년 시절 한국 팝윈드 오케스트라에 입단한 드러머다. 이후 데스메탈 밴드와 방송 음악계에서 활동했으며, 그룹 빅뱅 지드래곤의 'This Love' 뮤직비디오에도 참여했다. 현재는 국내외에서 드럼 솔로 퍼포먼스 아티스트로 활동하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com