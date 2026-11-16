"공고 비하 아닙니다" 안영미·정상훈 고백에..권혁수 상황 수습

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 권혁수가 공고 출신들의 솔직한 대화가 이어지자 상황을 정리해 웃음을 안겼다.

16일 '비보티비' 유튜브 채널에는 'SNL 고인물 세 명이 모이면?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

정상훈은 라디오 DJ로 활약 중인 안영미에게 "골든 마우스(20년 이상 라디오 진행자에게 수여하는 상)를 탔으면 좋겠다"라고 응원했다. 그러자 안영미는 "명예욕이 있기 때문에 어떻게든 상을 받고 싶었다"라고 밝혔고 정상훈은 "우리 둘 다 공고 출신인데 공고 출신들은 명예욕이 있다. 낮게 시작했기 때문"이라며 공감했다. 안영미는 "그럼!"이라며 고개를 끄덕였다.

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두 사람의 가감없는 고백에 권혁수는 "공고 비하 아닙니다"라며 상황을 정리했고 정상훈은 "우리가 공고 출신인데 왜 공고 비하냐. 우리가 열심히 살아서 여기까지 온 거다"라고 말했다.

그런가 하면 안영미는 알고 보니 배우 김민이 의정부 공고 선배였다면서 "매번 라디오에서 제가 퀸카였다고 말할 때마다 (사람들은 제가) 허언증이 있다고 하던데, 증명해 줄 사람이 나타난 거다. 그래서 (출연해 달라고) 연락을 했는데 죄송하다고 하더라. 나만 더 허언증 환자가 됐다"라며 웃었다.

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joyjoy90@sportschosun.com