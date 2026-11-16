놀이공원서 바지 탈의..황보라, 子 돌발행동에 백기→내복 차림으로 활보

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황보라가 아들 우인 군의 돌발행동에 백기를 든 모습을 보였다.

16일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '엄마 속도 모르고... 2살 인생 첫사랑과 롯데월드 데이트한 황보라 아들ㅣ육아 브이로그, 육아 꿀팁'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

황보라는 우인 군과 함께 놀이공원을 가게 됐다면서 "내가 가장 피해야 할 장소였다. 엄두가 안 났다"라며 출발 전부터 지친 기색을 보였다.

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우인 군은 놀이공원 입장 전 업어달라며 떼를 썼다. 하지만 이내 차분해졌고 전처럼 놀이기구를 탑승했을 때 울지 않고 분위기를 즐겼다. 대기 줄도 차분히 기다렸다.

핼러윈 퍼레이드를 보면서는 그 어느 때보다 집중했는데 댄스 파티가 열리자 겉옷을 벗고 신나게 춤을 춰 귀여움을 자아냈다. 하지만 갑자기 바지를 탈의하는 돌발 상황이 벌어져 황보라를 당황하게 했다. 황보라는 "우인아 이건 안 돼"라며 제지했고 다음 장면에서 우인 군은 내복 차림으로 놀이공원을 활보하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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한편 황보라는 지난 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우 친동생 김영훈 워크하우스 컴퍼니 대효와 결혼했으며 슬하에 우인 군을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com