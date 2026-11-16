한채아, '♥차세찌' 이렇게 가정적이었나…딸 위해 3년째 생일상 직접 요리

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한채아가 딸을 위해 정성 가득한 생일상을 차린 남편 차세찌의 모습을 공개했다.

16일 한채아의 유튜브 채널에는 가족의 주말여행과 딸 봄이의 생일 파티를 담은 영상이 공개됐다.

이날 한채아는 딸의 생일을 일주일 앞두고 친구들을 초대해 파티를 열기로 했다고 밝혔다. 특히 생일 파티는 3년 연속 같은 장소인 한채아의 시댁, 차범근의 집에서 같은 친구들과 함께 진행하고 있다고 설명했다.

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가장 눈길을 끈 것은 딸을 위해 직접 요리에 나선 남편 차세찌의 모습이었다. 한채아는 "아이들 먹을 점심은 봄이 아빠가 3년 연속 아이들을 위해 음식을 해주고 있다"며 "처음에는 라자냐를 했고, 작년에는 햄버거를 해줬다"고 말했다.

이어 "올해는 또 다른 메뉴를 해주고 싶어 했으나 봄이가 라자냐를 주문해서 아침 꼭두새벽부터 또 나갔다"고 전했다.

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실제로 차세찌는 딸과 친구들을 위한 라자냐뿐 아니라 생일 케이크까지 직접 준비해 놀라움을 안겼다.

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남편이 만든 케이크를 본 한채아는 "케이크도 만들고 아주 아빠가 열일했네"라며 감탄했다. 차세찌는 아이들이 음식을 먹는 모습을 지켜보며 맛이 어떤지 묻는 등 딸의 생일 파티에 정성을 쏟았다.

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특히 차세찌는 딸을 향해 "너만 만족시키면 돼"라고 말하며 남다른 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

생일 파티를 마친 뒤 한채아는 "봄이가 오늘 너무 행복한 하루였대요. 아이한테 이런 말을 들으면 엄마 아빠는 행복하죠"라며 흐뭇한 마음을 전했다.

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한편 한채아는 2018년 차범근 전 축구 국가대표팀 감독의 셋째 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com