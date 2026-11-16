이유진, ♥차경은과 '협찬 결혼식' 실체 공개…"직접 만든 37.2MB 협업 기획안"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이유진이 결혼식 비용을 아끼기 위해 직접 협찬을 제안했다고 밝힌 가운데, 그의 오랜 친구가 당시 협업 기획안을 전달받았던 사연을 공개해 눈길을 끌고 있다.

16일 이유진의 절친 A씨는 자신의 블로그에 이유진과의 오랜 인연을 돌아보며 결혼식 축사를 준비한 과정을 담은 장문의 글을 게재했다.

특히 A씨는 이유진이 결혼을 앞두고 협찬을 준비하던 당시 나눴던 메시지도 공개했다. 공개된 대화에서 이유진은 A씨에게 '배우 이유진 x 차경은 협업 기획안'이라는 제목의 PDF 파일을 전달했다. 해당 파일은 무려 37.2MB에 달하는 분량으로, 이유진이 결혼식 협찬을 위해 직접 준비한 자료로 보인다.

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이유진은 파일과 함께 지인에게 협업을 제안할 만한 업체가 있는지 물었다. 이에 A씨는 "이상 피드백합니다", "아 이렇게 정성 담은 피드백", "동생의 피드백 귀하다ㅋㅋ"라며 장난스럽게 답했고, 이유진은 "개쩌네"라는 반응과 함께 하트 이모티콘으로 화답했다.

A씨는 당시 상황을 떠올리며 "결혼도 마찬가지야. 낭만적인 결혼식을 꿈꾸는데 그렇게 많이 돈을 투자하기 어려운 상황이라고 했잖아"라고 적었다.

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이어 "결혼식은 본인의 유튜브 채널에 홍보하는 조건으로 최대한 협찬을 받아 볼 생각이며, 자연스러운 정말 꼼꼼히 만드는 모습을 보여주겠다고"라고 이유진의 계획을 전했다. 그러면서 "카톡으로 계속 자료 보내면서"라며 당시 이유진이 결혼식 준비에 적극적으로 나섰던 모습을 회상했다.

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특히 A씨는 "나에게 어려운 관점에서 결혼식을 도와준다고 돈이 될 것처럼 보이진 않았고, 피드백을 또 받아 수정하며 몇몇 어려운 제안서를 만들고 이름을 찾아가고, 결국 그렇게 근사한 결혼식까지 성공해버리네"라고 적었다.

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이어 "이게 그냥 배우 맞아? 사업가 같기도 하고, 작품을 만드는 감독이 되기도 하고. 난 농담이 아니라 형은"이라며 이유진의 추진력에 놀라움을 드러냈다.

앞서 이유진은 지난 10일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서도 결혼식 협찬 비하인드를 공개한 바 있다.

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당시 이유진은 "돈 나갈 데가 너무 많은 거다"라며 결혼식을 하나의 프로젝트로 접근했다고 밝혔다. 그는 자신이 모델부터 연출, 제작, 편집까지 직접 할 수 있다는 점을 활용해 웨딩 업체들과 협업을 추진했다고 설명했다.

실제로 식장부터 상견례 장소, 턱시도, 드레스, 청첩장, 사진, 영상까지 분야별 업체에 협업을 제안했고, 모든 업체가 이를 수락하면서 결혼식 비용을 크게 절약했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이유진의 어머니 역시 아들이 결혼 준비를 알아서 척척 해내는 모습을 보며 '비즈니스맨' 같다고 감탄했다.

이처럼 방송에서 공개된 이유진의 남다른 결혼 준비 과정에 이어, 절친의 블로그를 통해 실제 협업 기획안과 주변 지인에게 조언을 구했던 과정까지 알려지면서 관심을 모으고 있다.

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한편 배우 이효정의 아들인 이유진은 지난 14일 배우 차경은과 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 이유진의 연출작을 통해 인연을 맺었으며, 결혼에 앞서 임신 소식도 전해 많은 축하를 받았다.

olzllovely@sportschosun.com